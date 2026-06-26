ATER Lazio, dalla Regione 20 mln per gestione degli alloggi sociali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio ha destinato 20 milioni di euro a favore delle ATER regionali per compensare la gestione degli alloggi sociali.

Le risorse comprendono anche i 10 milioni già stanziati dalla Giunta, al fine di assicurare una gestione ordinata del patrimonio delle ATER.

L’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolai, alle Politiche del mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli:

Lo stanziamento di 20 milioni di euro a favore delle ATER del Lazio conferma la volontà della Giunta di garantire una corretta ed efficiente gestione del patrimonio abitativo esistente.

Per l’equilibrio e la salvaguardia del bilancio delle ATER, infatti, la Regione Lazio ha introdotto una misura specifica di compensazione, attraverso la quale le aziende indicano costi e ricavi della gestione degli alloggi sociali.

Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, assicuriamo quindi la capacità delle ATER del Lazio di provvedere a una gestione corretta e funzionale degli alloggi esistenti, superando una possibile situazione di squilibrio economico.

Per questo importante provvedimento per il futuro delle ATER del Lazio, ringrazio il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e tutta la Giunta regionale.