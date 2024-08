ATER Civitavecchia, al via il primo bando in social housing

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

A seguito dell’acquisto da parte della Regione Lazio e di ATER Comprensorio di Civitavecchia del Complesso edilizio della zona San Giordano, da destinare a edilizia sovvenzionata a canone sociale e a canone concordato, è stato finalmente pubblicato il primo bando in social housing.

Lo ha annunciato l’Assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

Il bando permetterà all’ATER di offrire affitti calmierati alle giovani coppie under 35, alle famiglie e agli appartenenti alle Forze dell’ordine con redditi compresi tra i 25.175,18 e i 49.878,94 euro.

L’Assessore Ciacciarelli ha spiegato:

La volontà è quella di garantire anche alle fasce medie, prive dei requisiti per accedere all’edilizia sociale, ma allo stesso tempo impossibilitate a trovare un alloggio a cifre sostenibili, una nuova soluzione abitativa.

Si tratta di una risposta che riteniamo necessaria, soprattutto in un territorio come Civitavecchia che, in ragione di una alta frequentazione turistica, è sempre di più caratterizzato da un mercato immobiliare difficilmente sostenibile.

Tale intervento si inserisce all’interno di una più complessa programmazione che ne vedrà applicazione nei restanti territori del Lazio.