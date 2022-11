ATAC, Regione Lazio al lavoro per evitare aumento biglietti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In queste ore la Regione Lazio sta lavorando per scongiurare l’aumento del costo dei biglietti ATAC, previsto per il 2023.

Il nostro obiettivo è reperire i fondi necessari in modo da non ledere i bilanci delle aziende coinvolte, ed evitare assolutamente che l’aggravio dei costi ricada sulle tasche degli utenti, e in particolare sulle fasce più deboli della popolazione.

Anche perché l’aumento del biglietto comporterebbe inevitabilmente un aumento dell’uso dei mezzi privati, a scapito della qualità dell’aria e dell’ambiente in cui viviamo e che sentiamo il dovere e la necessità di tutelare, sempre.