‘At The End The Beginning’, primo disco dei Red Roll

Dal 6 novembre in CD e su tutte le piattaforme digitali

Disponibile dal 6 novembre 2020, in CD ed in digital download, il primo disco ‘At The End The Beginning’ della band bolognese Red Roll, anticipato dal singolo ‘Call Me Mad’, distribuito da (R)esisto.

Così la band emiliana descrive il disco:

Il titolo del disco è una porta aperta, una porta che sembrava chiusa. Motivi personali stanno dietro a questa definizione; su tutto il fatto di credere che a trent’anni passati certi sogni ormai sarebbero rimasti per sempre chiusi dentro ad un cassetto, ma alla band piace credere che ognuno possa trovarci la sua associazione… quando tutto sembra finito in realtà non è altro che l’inizio di qualcosa di nuovo. E questo ‘nuovo’ ha portato alla stesura dei brani. Una base comune, l’alternative rock ma con chiare influenze grunge, punk e anche metal, che sono le differenze stilistiche personali dei 4 membri della band, che sono percepibili dentro questo lavoro. Un disco introspettivo, molto personale. In sei brani è contenuto il mondo dei quattro componenti della band. Sia dal punto di vista dei testi sia da quello musicale. Storie di follia, di alcool, di libertà, di credere nei propri sogni e ideali, il tutto con un suono che vuole essere una sberla, un colpo dritto in pancia.

Uno stile nudo e crudo in brani come ‘Red Lights’ e ‘Call Me Mad’; momenti più lirici in ‘Song For You’ e ‘The World Scream’ e un punk californiano e rock and roll in ‘Colors’ e ‘Your truest part’.

Degna di nota la scrittura del brano ‘The world Scream’. Questa canzone è nata durante la quarantena. Il gruppo ha chiesto attraverso Instagram l’aiuto di tutti i loro follower per dare vita alla prima canzone collettiva mai scritta.

Hanno chiesto di scrivere una parola, una piccola frase legata all’idea di libertà. I tanti commenti arrivati da tutto il mondo sono poi stati uniti e formano il testo della canzone, le parole del ritornello invece sono by Red Roll… il mondo sta urlando… questa è la vostra voce!

Tracklist: 01 Red light, 02 Call me mad, 03 Your Truest Part, 04 The World Scream, 05 Colors, 06 Song For You

La band affonda le sue origini nell’appennino bolognese; dove gli inverni sono lunghi e le cose da fare non abbondano. Così, sin da giovanissimi, i 4 membri della band trovano evasione nella musica. Dopo oltre 15 anni, con diversi progetti musicali, danno vita a Red Roll. Un progetto maturo, dentro il quale vogliono mettere tutto il loro mondo, non solo musicale!

In due anni di vita Red Roll è diventato un marchio registrato, è una band, è una birra artigianale, è una linea di T-Shirt, e con un vecchio pulmino tutto loggato, portano in giro la loro idea di Rock! In questi anni tanti concerti li hanno visti protagonisti, oltre a diversi eventi, come l’apertura del concerto dei Nomadi, al live sulla pista da sci a Bormio durante la gara di Coppa del Mondo.

L’uscita di ‘At the end the Beginning’, la pubblicazione del primo disco, è il tassello più importante dal punto di vista sentimentale e umano, perché si sono messi a nudo… c’è la loro parte più intima e viscerale!

I Red Roll sono:

Passo: voce e chitarra

Leo: chitarra e cori

Cesi: basso

Jonny: batteria

Crediti disco

Registrato e mixato: da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara

Prodotto da: Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Red Roll

Distribuzione e promozione: (R)esisto