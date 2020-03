Astronomia, presentazioni interattive per tutti gli appassionati

Dal 31 marzo al via Serate di Astronomia Culturale, Incontri di Astronomia ‘Sotto il cielo di Parthenope’ eParlando di Astronomia ‘Quattro passi tra le meraviglie del cielo’

Per offrire un sostegno a quanti sono interessati alla materia ma che in questo periodo hanno difficoltà a trovare attività “in tempo reale” con la possibilità di interagire con il relatore, il Consiglio Direttivo dell’Unione Astrofili Napoletani ha approvato un piano articolato per una serie di incontri pubblici che, in altre occasioni, sarebbero stati fatti in una sede fisica mentre ora avranno luogo in un’aula virtuale della rete Internet.

Quindi gli interessati potranno seguire una o più presentazioni in via completamente gratuita ma dandone preventiva comunicazione ai responsabili come di seguito indicato.

Questi incontri sono articolati su tre giorni della settimana e con argomenti differenti:

– Serate di Astronomia Culturale

Martedì, ore 19:00 – 21:00, dodici presentazioni dal 31 marzo al 23 giugno, dare comunicazione di interesse alla partecipazione a Luigi Candurro luigicandurro@virgilio.it;

– Incontri di Astronomia ‘Sotto il cielo di Parthenope’

Mercoledì, ore 20:30 – 22:00, sei presentazioni dal 15 aprile al 20 maggio, dare comunicazione di interesse alla partecipazione ad Armando Lencioni segretarioculturale@unioneastrofilinapoletani.it;

– Parlando di Astronomia ‘Quattro passi tra le meraviglie del cielo’

Venerdì, ore 19:00 – 20:30, dodici incontri dal 3 aprile al 26 giugno, dare comunicazione di interesse alla partecipazione a Luigi Civita gino.civita@gmail.com.

Per il calendario di ogni gruppo di presentazioni, per le modalità di partecipazione agli stessi e per ogni altra informazione si rimanda al sito ufficiale o a contatti via mail con i Soci UAN sopra elencati.

