Astronomia dai giovani: evento gratuito Planetario Caserta

In prossimità del solstizio d’estate, che quest’anno cadrà giovedì 20 giugno notte, il Planetario di Caserta riprende le tradizionali aperture gratuite.

Infatti, per venerdì 21 giugno 2024, ore 19:00 e ore 20:15, sono previsti due turni di visita, l’uno replica dell’altro.

Ingresso gratuito, massimo 50 persone per turno.

Prenotazione obbligatoria da questo link: https://www.planetariodicaserta.it/spettacoli/astronomia-dai-giovani-pub/?show-prenotation=1

Protagonisti assoluti dell’evento saranno gli studenti della classe 4O, scienze applicate, del Liceo Scientifico ‘A. Diaz’ di Caserta.

Una metà della classe, a turno, guiderà nel percorso museale. 10 studenti narreranno, a turno, in cupola i 5 brevi moduli di spettacolo costruiti su buchi neri, pulsar, vita oltre la Terra, meccanica celeste, paradossi.

Infatti, l’evento sarà la conclusione del progetto PCTO ‘Planetario’.

Pietro Di Lorenzo, docente Liceo ‘Diaz’ e responsabile del servizio educativo del Planetario, ricorda:

I PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, sono obbligo formativo per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e sono vissuti come una inutile costrizione che troppo spesso vede gli studenti partecipare come ascoltatori/spettatori passivi di azioni, frustando le loro curiosità e inclinazioni personali.

Per questo il Planetario, dopo una prima parte di formazione comune a tutta la classe su temi di museologia e di gestione museale, ha deciso di lasciare a ciascuno la scelta del percorso tra la comunicazione dell’esposizione museale del Planetario esterna alla cupola e l’ideazione, la progettazione e l’esecuzione in narrazione dal vivo di un modulo di spettacolo in cupola.