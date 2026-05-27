‘Astronomia al tempo di Dante’ al Planetario di Caserta

Appuntamento il 30 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 30 maggio 2026, presso il Planetario di Caserta è prevista la visita museale ‘Astronomia al tempo di Dante’.

Prenotazione obbligatoria da questo link: https://www.planetariodicaserta.it/spettacoli/astronomia-al-tempo-di-dante-pub/?show-prenotation=1

La lezione/spettacolo in cupola, con inizio alle ore 19:30, è centrata su contenuti storico-astronomici, letterari e artistici che saranno proposti con un approccio che li rende sconsigliati a spettatori minori di anni 14.

La particolarità della visita in programma è relativa, però, alla esperienza museale che sarà possibile vivere nel percorso esterno alla cupola, con apertura alle ore 19:00.

Infatti, sarà inaugurata una nuova installazione digitale interattiva originale dedicata ai modelli geocentri del Sistema Solare sviluppati nell’Antichità e noti nel Medioevo.

Da appassionato di informatica ho suggerito ai colleghi del Planetario la possibilità di usare l’AI generativa anche per il nostro percorso museale per sviluppare un prodotto software originale.

Lo afferma Francesco Ragozzino, 19 anni, diplomato al Liceo “Diaz” lo scorso anno col massimo dei voti in scienze applicate, ora studente in ingegneria informatica all’Università di Salerno e da dicembre 2025 in servizio come educatore del Planetario di Caserta, dopo aver superato la selezione e la formazione.

L’installazione sarà fruibile grazie al dispositivo hardware donato da Dario Alifano, già in passato attento a supportare le esigenze digitali del Planetario.

La installazione digitale resterà stabilmente a disposizione dei visitatori del Planetario.

Il Planetario di Caserta è un museo del Comune di Caserta. Dal 2012 è gestito dall’Associazione Temporanea di Scopo “Planetario di Caserta” costituita da tre scuole pubbliche di Caserta: ITS “Buonarroti”, capofila, IC “don Milani”, IC “Ruggiero – Terzo Circolo”.