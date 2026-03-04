ASTRAL: riapertura completa della SR 630 Ausonia

Riceviamo e pubblichiamo.

Con il completamento dei lavori di messa in sicurezza del versante prospiciente la Strada regionale 630 ‘Ausonia’, al km 13+300 nel Comune di Esperia (FR), ASTRAL informa che il tratto stradale interessato è stato completamente riaperto al traffico veicolare.

Nella giornata di domani, inoltre, verranno ultimati anche i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, al fine di ripristinare integralmente le condizioni di sicurezza e percorribilità.

Giuseppe Simeone, Amministratore unico di ASTRAL spa, dichiara:

ASTRAL è solo il gestore della SR 630, ma, sin dal giorno della frana, ha messo a disposizione risorse e professionalità per ridurre i disagi e per consentire la riapertura completa dell’arteria viaria nel più breve tempo possibile.