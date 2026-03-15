ASTRAL – Regione Lazio: rimodulazioni TPL a Tivoli, Guidonia e Zagarolo

Tutte le novità a partire dal 16 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via da lunedì 16 marzo le nuove modifiche al servizio di trasporto pubblico nei Comuni di Tivoli e Guidonia, nell’ambito dell’Unità di rete 5 ‘Valle dell’Aniene’, e nel comune di Zagarolo, all’interno dell’Unità di rete 3 ‘Valle del Sacco’.

In particolare, per il territorio di Tivoli, le rimodulazioni interessano la linea 7, Villanova – Largo Saragat, con l’istituzione di corse prolungate del servizio ordinario con transito su Strada Paterno, senza abbandono di fermate del percorso originale, con partenza in direzione Largo Saragat alle ore 7:15 e 8:45 dal lunedì al venerdì e alle 8:10 il sabato, mentre le corse in direzione Villanova con partenza alle ore 11:50, 13.50 e 14:55 dal lunedì al venerdì e alle 13:30 il sabato.

Visto il riscontro di utenza, inoltre, è stata inserita per tutte le corse della linea ordinaria e prolungata la fermata presso Villa Adriana, che finora mancava nel percorso da Villanova a Largo Saragat.

Per quanto riguarda la linea 10, Santa Balbina – Stazione FS di Tivoli, viene anticipata la corsa nei giorni festivi delle ore 16:20 alle 16:00, mentre per la linea 15, circolare Piazzale delle Nazioni Unite, viene prevista la modifica del percorso con passaggio su Via Scalpelli.

Per il conseguente prolungamento di tutte le corse, è stato necessario rivedere i tempi di percorrenza e le partenza dal capolinea, lasciando invariato il numero di corse e recuperando l’aumento di produzione chilometrica con la riduzione di una corsa alla linea 16 nella fascia oraria di morbida senza intaccare le partenze per i dipendenti e gli utenti del polo sanitario.

Nell’ambito del comune di Guidonia, invece la linea 2, Villalba – Montecelio, cambia gli orari di partenza delle corse dai capolinea per una maggiore taratura degli orari scolastici e una migliore gestione del servizio.

Per quanto concerne, infine, il comune di Zagarolo, le rimodulazioni hanno coinvolto la linea LA17, che non sarà più una circolare ma prevedrà un’andata ed un ritorno: stazione FS di Zagarolo – Via Valle del Formale – Via Colle Mainello – Via dei Villini – Pantano Metro C e viceversa per il ritorno.

I nuovi capolinea saranno rappresentati dalla stazione FS di Zagarolo e dalla stazione Pantano della Metro C, mentre gli orari sono stati riprogrammati in funzione dei nuovi itinerari.

La linea ZGRL1 mantiene l’itinerario attuale, ma prevede una modifica di orari, così come la linea ZGRL2, che vede anche eliminate le corse della primissima mattina e tarda serata in modo da rispondere alle effettive necessità di spostamento degli utenti.

La corsa delle 7:10 della mattina, invece, prevede un prolungamento sull’itinerario della linea ZGRL5 per servire un numero maggiore di studenti che devono recarsi alle scuole di Zagarolo.

Anche la linea ZGRL3 non sarà più una circolare, ma prevedrà un’andata ed un ritorno: i punti di attestazione saranno Via Vittorio Alfieri e stazione Pantano della Metro C.

Il nuovo itinerario, sia all’andata che al ritorno, transiterà su Via Vittorio Alfieri – Via Giusti – Via Alighieri – Via Lenaudi – Via Prenestina Nuova – Viale Achille Grandi – Via Acqua Felice – stazione Pantano della Metro C.

La linea ZGRL4 prevede un nuovo itinerario: Borgo San Martino – Via Valle del Formale – Via Santa Apollaria – Via Colle Mainello – Via Cancellata di Mezzo – Via Cancellata Grande – Via Pallavicini – Via Prato nuovo – Borgo San Martino.

Il nuovo programma di esercizio prevede l’attivazione di corse aggiuntive rispetto alle attuali, mentre le corse di punta della mattina e quella di metà giornata prevedono un prolungamento alle scuole di Palestrina.

Anche la linea ZGRL5 prevede un nuovo itinerario: Borgo San Martino – Colle Lungo – Via Colle dell’Oro – Via Colle del Pero – Borgo San Martino con la conseguente necessaria revisione degli orari attuali.

La linea ZGRL6, infine, mantiene lo stesso itinerario attuale, ma sono stati modificati alcuni orari.

Questo importante lavoro di revisione dei percorsi e degli orari è frutto di una intensa collaborazione fra ASTRAL, Regione e comuni, che hanno fornito il loro apporto fondamentale per interpretare le esigenze dei territori e per proporre modifiche.

Le richieste di rimodulazione sono poi state valutate e definite dai tecnici aziendali, insieme agli operatori che si sono aggiudicati l’appalto per l’esercizio del TPL nelle prime due UdR, con l’obiettivo di rendere il servizio di trasporto sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

Per ogni informazione consultare il sito web ASTRAL e ASTRAL Infomobilità.