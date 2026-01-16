ASTRAL: formazione scolastica e professionale su sicurezza stradale

Simeone: ‘Costruire una cultura della sicurezza è fondamentale per la crescita di utenti ancora più attenti e consapevoli’

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via le lezioni di formazione ed educazione stradale promosse dal Centro regionale monitoraggio sicurezza stradale, CEREMSS, di ASTRAL, in collaborazione con la Regione Lazio e l’Università La Sapienza di Roma, per sensibilizzare i giovani e favorire lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche per il personale della Regione.

In particolare, i tecnici regionali svolgeranno un percorso triennale di approfondimento progressivo su pianificazione e mobilità sostenibile, sicurezza stradale, innovazione e implementazione, mentre gli studenti seguiranno un programma di formazione sulla cultura della viabilità con l’utilizzo di strumenti e prove dinamiche, in grado di simulare gli effetti dei principali fattori di rischio stradale.

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, le lezioni riguarderanno argomenti come la segnaletica, gli attraversamenti pedonali, i comportamenti adeguati e gli utenti della strada.

Negli istituti di secondo grado, invece, la formazione verterà sulla patente a punti, le infrazioni, la postura da tenere al volante, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di ASTRAL Spa, dichiara: