Assolto il mito di Ulisse: 375 voti contro 226

Riceviamo e pubblichiamo.

Il mito di Ulisse è salvo. Il verdetto arriva dal “Tribunale popolare” di San Mauro Pascoli (FC) che lo assolve con 375 voti, superando ampiamente quelli della condanna, 226.

Al Presidente del Tribunale, Miro Gori, non è restato che certificare l’esito del voto, in una cornice di pubblico tornata ai livelli pre-Covid con oltre 700 partecipanti muniti di paletta.

Ad aprire la serata il Presidente di Sammauroindustria, Daniele Gasperini, associazione che da 22 anni organizza l’evento.

A seguire i due contendenti: l’accusa di Mauro Bonazzi, professore ordinario di storia della filosofia antica e medievale a Utrecht, la difesa del grecista Giulio Guidorizzi.

Bonazzi ha demolito il mito di Ulisse:

C’è stata una mattanza verso i Proci, che erano divisi sul da farsi e fino a quel momento non avevano esercitato alcuna violenza. Ulisse li massacrerà tutti con una aggressività inaudita, come una resa dei conti da clan mafioso, perché incarna i nostri istinti peggiori.

Mi rendo conto che non è facile liberarsi dei pregiudizi, ma è giunto il momento di dire no a questi cantori e modelli di egoismo. So che il tribunale di San Mauro ha una tradizione generosa con due sole condanne, è giunto il momento di applicare il detto del non c’è due senza tre.