Assolombarda e CCIAA lanciano nuova edizione di MCE4x4

Iniziativa di open innovation dedicata alla mobilità innovativa e sostenibile

Riceviamo e pubblichiamo.

Parte oggi, 3 maggio, MCE4x4 2023 ‘Incroci e transizioni’, ottava edizione dell’iniziativa di open innovation focalizzata sulla mobilità sostenibile, organizzata da Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Da sempre incrocio tra startup e imprese mature, MCE4x4 conferma il suo impegno in questa direzione, guidata dalla certezza che le grandi imprese e le PMI possano oggi affrontare tempestivamente le sfide poste dalla ‘twin transition’, transizione ecologica e digitale, solo attraverso il confronto e la contaminazione con l’innovazione sviluppata dalle startup.

Il nome dell’edizione 2023 – Incroci e Transizioni – è dedicato a un elemento centrale della circolazione stradale, l’incrocio, per richiamare il concetto di direzione, di scelta, di attraversamento e le interconnessioni che la mobilità sostenibile deve realizzare per poter raggiungere i suoi obiettivi.

Dal 3 maggio al 26 giugno, la Call per Startup selezionerà le 16 realtà innovative che parteciperanno all’evento del 19 ottobre prossimo, dove avranno la possibilità di presentare le loro soluzioni, avere momenti di confronto come i Tandem Meeting tra imprese, fare networking con i protagonisti del sistema economico e produttivo lombardo.

Afferma Gioia Ghezzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Infrastrutture, Mobilità e SmartCity:

Anche quest’anno con MCE4x4 vogliamo dare il nostro contributo per promuovere l’open innovation nella mobilità e per accompagnare le imprese e la società verso la transizione ecologica in un settore così strategico e pervasivo della nostra quotidianità. Per i nostri imprenditori e le nostre aziende potersi immergere in una giornata di innovazione e networking è sempre stato un grande valore: basti pensare che lo scorso anno 48 aziende hanno partecipato ai ‘Business Speed Date’ con le 16 start up selezionate per l’evento e che si sono svolti ben 138 incontri di approfondimento ‘Tandem Meeting’ tra imprese e start up. Milano è una delle 100 città scelte a livello europeo per diventare a impatto zero entro il 2030 e la mobilità innovativa e sostenibile, grazie anche al contributo delle startup, è fondamentale per raggiungere questo risultato.

Ha dichiarato Alvise Biffi, Consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi:

La Camera di commercio negli anni ha consolidato la partnership con Assolombarda per sostenere le nuove iniziative imprenditoriali legate alla mobilità come MCE 4×4 che, anche per questa edizione, si svolgerà nella cornice del rinnovato Palazzo Giureconsulti. L’obiettivo è quello di realizzare una mobilità sempre più sostenibile attraverso proposte e soluzioni migliorative da applicare in vari ambiti: dalle piattaforme multimodali al bike sharing, dalla cybersecurity per i trasporti all’efficientamento energetico. Per questo MCE 4×4 rappresenta un momento importante di confronto e di scambio di esperienze per le nostre imprese. Le startup selezionate potranno infatti mettersi in gioco partecipando al Matching Day con la possibilità di incontrare investitori e altri attori dell’ecosistema della logistica e della mobilità per promuovere le loro idee e i loro progetti innovativi.

Il contesto di riferimento: la rivoluzione green

La mobilità, intesa come trasporto di persone e merci, è tra i settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale. È anche tra quelli maggiormente esposti alle pressioni della decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile.

I trasporti contribuiscono per circa il 5% al PIL dell’UE e danno lavoro a più di 10 milioni di persone in Europa: il sistema dei trasporti è quindi fondamentale per le imprese europee e per le catene di approvvigionamento globali. E anche per quelle italiane e lombarde.

La strategia europea Sustainable and Smart Mobility Strategy il suo action plan hanno dato indicazioni precise su come raggiungere i target climatici nei prossimi anni: -55% di gas serra entro il 2030 e neutralità climatica entro il 2050.

Il tema ‘mobilità sostenibile’ riguarda direttamente, o indirettamente, tutte le imprese del territorio, i trasporti pubblici, la logistica, la pubblica amministrazione e i cittadini. Una vera rivoluzione, con un enorme impatto sulle imprese.

Sono le imprese per prime a fare i conti con le sfide da risolvere e gli investimenti necessari per adeguarsi a normative, essere competitive e innovative, acquisire un profilo migliore secondo rating ESG.

I problemi sono diversi, ma le startup – attraverso meccanismi di collaborazione e di open innovation – possono essere una soluzione percorribile e una fonte di ispirazione.

La Call per Startup di ‘Incroci e Transizioni’

Dal 3 maggio al 26 giugno le startup potranno proporre gratuitamente la propria candidatura. La Call è aperta alle startup attive nel settore mobilità, o che sviluppano soluzioni applicabili ad esso, in particolare, attinenti a uno dei 4 ambiti di interesse:

– MCE 4X4 People: soluzioni sostenibili che migliorano i sistemi di trasporto e i servizi per le persone in mobilità, dalle piattaforme multimodali ai sistemi di bike sharing, dalla mobilità inclusiva e accessibile alle soluzioni per la m-health, dalle tecnologie assistive all’infotainement;

– MCE 4X4 Deep tech: soluzioni di intelligenza artificiale per la mobilità e la gestione delle flotte aziendali di veicoli tradizionali o di micromobilità; soluzioni per la cybersecurity dei sistemi che gestiscono la mobilità e i trasporti, personali, aziendali, pubblici; AI dell’auto connessa e i sistemi IOT; sistemi per la gestione e raccolta dati sicura in mobilità; software per la protezione dei dati personali nella sharing mobility; open data e AI per i flussi di traffico; in generale, software, sistemi, prodotti applicabili alla gestione dei dati e della sicurezza dei sistemi di trasporto e delle persone e merci in mobilità.

– MCE 4X4 Logistics: tecnologie, servizi, soluzioni capaci di migliorare l’efficienza, l’impatto ambientale e il sistema dei costi della movimentazione merci; nuove frontiere dei mezzi di delivery (droni etc.); automazione; logisticsApp; piattaforme collaborative; dematerializzazione documentale (smart contracts); soluzioni per la contract logistics e green logistics; soluzioni di bike-mobility (es: cargo bike).

– MCE 4X4 Energy: nuovi vettori energetici per la mobilità, tecnologie per motori elettrici e della filiera dell’idrogeno verde; soluzioni di efficienza energetica per la mobilità; nuove tipologie di carburanti (esempio: SAF Sustainable Aviation Fuel); software di ottimizzazione energetica per smart home/cities, motori e mezzi di trasporto tradizionali o innovativi in grado di migliorare l’efficienza energetica o sfruttare energie pulite per i trasporti, soluzioni di micromobilità sostenibile (es: e-bike) per privati e aziende.

Per approfondire e candidarsi, a questa pagina informazioni e form di iscrizione: https://mce4x4.mobilityconference.it/call/

In un’ottica di rafforzamento dell’ecosistema e supporto alle startup, quest’anno le 16 startup selezionate si aggiudicheranno anche la partecipazione al Matching Day su mobilità e logistica, un’iniziativa di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dove avranno la possibilità di incontrare investitori, imprese e attori dell’ecosistema; saranno iscritte gratuitamente per un anno a Innovup, l’associazione di rappresentanza delle startup italiane.

Appuntamento al 19 ottobre 2023

Il 19 ottobre 2023 l’appuntamento con la Mobility Conference Exhibition al Palazzo Giureconsulti di Milano, recentemente rinnovato, vedrà imprese, startup e istituzioni ritrovarsi per fare il punto sulle grandi sfide future del settore, confrontarsi e collaborare.

Le 16 startup selezionate avranno diversi spazi dedicati: l’area espositiva, per liberi incontri informali con tutti gli ospiti della manifestazione; il ‘pitch’ dal palco per presentare la propria impresa al mondo imprenditoriale presente e agli investitori; i Tandem Meeting, incontri più approfonditi con altre imprese per aprire un dialogo sulle possibilità concrete di collaborazione.