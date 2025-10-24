‘Assolo per artista solitario’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 26 ottobre 2025, ore 19:00, nella sala teatro ‘Andrea Vinciguerra’ di Palazzo Fazio, via Seminario, 10 a Capua (CE) andrà in scena lo spettacolo ‘Assolo per artista solitario’ scritto, diretto e interpretato da Jury Monaco.

Note di regia

Jury sta per mettere in scena lo spettacolo celebrativo dei suoi 30 anni di carriera, mancano cinque minuti all’inizio, quando all’improvviso irrompe nel camerino il cameriere del bar, invadente, ignorante nonché attore amatoriale che comincia a tediare Jury con cose assurde e goffe esibizioni, facendosi passare per un profondo conoscitore del teatro.

Dopo una serie di gag esilaranti, Jury finalmente racconta al suo pubblico tutti gli episodi paradossali e stravaganti che hanno segnato la sua variegata carriera.

Tanti gli episodi gustosi: lo spettacolo davanti al cimitero, l’esibizione davanti ad un camorrista, il discorso alla notte degli Oscar con un inglese napoletanizzato e tanto altro.

Poi Jury fa una serie di omaggi ai grandi attori del passato e racconta anche di quando ha fatto il Teatro serio, tragico, impegnato, ma mentre sta per presentare la scena celebre di Otello e Desdemona, anziché giungere l’attrice che deve interpretare Desdemona ritorna il cameriere vestito da donna.

Uno spettacolo divertente, coinvolgente ricco di gag, canzoni e macchiette, un varietà all’insegna della risata.

Jury Monaco