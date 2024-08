Associazione Testori: 6 borse di studio per formazione Archivisti 4.0

Al via il bando ‘UAAO’ Grant. Scadenza presentazione delle candidature: 8 settembre 2024, ore 23:30

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Giovanni Testori, in attuazione del progetto ‘Upskilling degli archivi d’arte e operatori 4.0 – UAAO’, bandisce sei borse di studio per la formazione teorica e pratica di Archivisti 4.0, che giochino un ruolo chiave nei processi di capacity building e transizione digitale degli archivi d’arte.

La selezione consentirà l’assegnazione di 6 borse di studio per ‘Percorsi integrati di formazione specialistica in digitalizzazione e catalogazione degli archivi’ da svolgere in un periodo di 20 mesi dedicati all’upskill delle proprie competenze in digitalizzazione e catalogazione, con esperienze di sperimentazione sul campo, scambi di competenze, best practice e uso di strumenti condivisi in un archivio d’artista o di un critico d’arte operanti dall’Ottocento a oggi o in un archivio fotografico.

Due azioni del progetto ‘UAAO’ generale saranno dedicate specificamente ai borsisti vincitori: percorsi di affiancamento e formazione on the job, che sviluppino progetti pilota, ed esperienze di apprendimento peer to peer in archivi d’arte selezionati, in Lombardia.

Scadenza presentazione delle candidature tramite PEC: 8 settembre 2024, ore 23:30.

Periodo borse di studio: 1° ottobre 2024 – 31 maggio 2026.

Compenso totale lordo: 22.916 euro con corresponsione mensile, 1.145,80 euro.

Attività: ricevere formazione on the job, sviluppando progetti pilota e azioni peer to peer in un archivio d’artista o di un critico d’arte operanti dall’Ottocento a oggi o di un archivio fotografico, grazie a uno scambio di best practices.

Requisiti necessari: Laurea magistrale o equivalenti; esperienza in un archivio pertinente all’attività proposta; conoscenza lingua inglese.

Sedi operative: scelte tra gli archivi di: Associazione Giovanni Testori ETS, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – CRA.it, Centro di Ricerca sull’Arte astratta in Italia, Archivi aderenti alle reti AitArt, Associazione italiana Archivi d’Artista, e Museo MA*GA – Archivi del Contemporaneo, in Lombardia.

Invio candidature: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo associazionetestori@pec.it.

Scarica il bando

‘Upskilling degli archivi d’arte e operatori 4.0 – UAAO’ è un grande progetto di formazione e capacity building per agli Archivi d’Arte, ideato da Associazione Giovanni Testori e Università Cattolica di Milano in collaborazione con BAM! Strategie Culturali e vincitore dell’avviso pubblico PNRR TOCC – A 1, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.