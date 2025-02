Associazione Cento Pittori Via Margutta: il nuovo Direttivo

Nuovo Presidente Antonio Servillo

L’Associazione Cento Pittori Via Margutta, si è riunita in Assemblea per definire la nuova composizione del Consiglio Direttivo.

A seguito delle votazioni sono state deliberate le seguenti nomine:

– Presidente: Antonio Servillo

– Vice Presidente: Paola Minissale

– Tesoriere: Angelo Colazingari

– Segretario particolare: Maurizio Baiocchini

Nuovo Presidente dei Cento Pittori Via Margutta è stato nominato, senza riserva, Antonio Servillo – già Consigliere dal 2000 e Vicepresidente dal 2018.

Il nuovo Presidente Antonio Servillo perseguirà i principi costitutivi dell’Associazione volti alla valorizzazione degli artisti e alla divulgazione della memoria storica dei Cento Pittori via Margutta.

La nuova carica istituzionale di Vicepresidente è stata attribuita a Paola Minissale – prima donna a ricoprire la carica nella storia dell’Associazione – facente parte del precedente Consiglio Direttivo; Tesoriere Angelo Colazingari.

Gli altri consiglieri nominati sono Roberto Fantini e Maurizio Baiocchini in qualità di co-direttori artistici, Silvano Fabrizio responsabile delle Pubbliche relazioni, e Pino Tersigni, in qualità di Consigliere.

Onorato della carica ricevuta si è detto Antonio Servillo, artista partenopeo di nascita ma romano d’adozione, che con questo nuovo incarico, corona il suo percorso di instancabile promotore e coordinatore delle manifestazioni dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, da sempre fucina di artisti, nuovi talenti e affermati pittori, provenienti non solo dall’Italia ma anche dal resto del mondo.

Lo stesso ha così dichiarato:

Sarò sicuramente un Presidente vicino a tutti, un Presidente ‘del popolo’, che saprà ascoltare, comprendere e combattere, come ho sempre fatto. Abbiamo formato, con tutti gli altri Consiglieri, un’ottima squadra.

Il Presidente uscente Luigi Salvatori è stato nominato Presidente Onorario ad vitam – già Consigliere dal 1998, Vice Presidente dal 2016 e Presidente dal 2018 – che ha al suo attivo un’esperienza e carriera trentennale all’interno dell’Associazione.