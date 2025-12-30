Assistenza ai senza dimora e nuova pulizia di piazza Cavour a Napoli

Piano per il recupero del decoro urbano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Proseguono gli interventi di pulizia di Piazza Cavour coordinati dalla task force comunale per il decoro in città.

Questa mattina nuova operazione congiunta di ASIA, Polizia Locale e della Municipalità 3, finalizzata al recupero dell’area attraverso la rimozione dei rifiuti, compresi gli ingombranti, e il lavaggio di vialetti e giardini.

In campo anche il personale dei Servizi Sociali e gli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, per offrire assistenza ai senza fissa dimora che trascorrono la notte in strada.

Le attività rientrano nel più ampio piano per il recupero del decoro urbano, voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, che coinvolge Assessorati, servizi comunali, Municipalità e società partecipate.