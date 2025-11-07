Assistente infermiere, FIALS Lombardia: Criteri certi, garanzie pazienti

Riceviamo e pubblichiamo.

La FIALS Lombardia esprime preoccupazione in merito alla Risoluzione approvata dalla III Commissione Sanità del Consiglio regionale sulla figura dell’Assistente infermiere, istituita dal DPCM del 28 febbraio 2025.

Roberto Gentile, Segretario Regionale FIALS Lombardia dichiara:

Abbiamo già manifestato in più occasioni le nostre perplessità su questa figura e continuiamo a ritenere che la priorità debba essere la tutela della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti, non la moltiplicazione di profili professionali con ruoli ambigui o mal definiti.

La FIALS Lombardia prende atto della volontà della Regione di procedere con i percorsi formativi e l’introduzione della figura nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ma chiede che tutto avvenga

con criteri chiari e verificabili, nel pieno rispetto del contratto collettivo e dei livelli assistenziali.

In particolare, l’organizzazione sindacale chiede che:

Gentile prosegue:

Non siamo contrari a percorsi di supporto al lavoro infermieristico ma servono formazione seria, supervisione clinica e responsabilità ben delimitate, altrimenti il rischio è creare confusione nei ruoli e compromettere la continuità assistenziale.