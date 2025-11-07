Assistente infermiere, FIALS Lombardia: Criteri certi, garanzie pazienti

Il sindacato chiede l’istituzione di un Tavolo Tecnico Regionale presso la Direzione Generale Welfare
La FIALS Lombardia esprime preoccupazione in merito alla Risoluzione approvata dalla III Commissione Sanità del Consiglio regionale sulla figura dell’Assistente infermiere, istituita dal DPCM del 28 febbraio 2025.
Roberto Gentile, Segretario Regionale FIALS Lombardia dichiara:
Abbiamo già manifestato in più occasioni le nostre perplessità su questa figura e continuiamo a ritenere che la priorità debba essere la tutela della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti, non la moltiplicazione di profili professionali con ruoli ambigui o mal definiti.
La FIALS Lombardia prende atto della volontà della Regione di procedere con i percorsi formativi e l’introduzione della figura nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, ma chiede che tutto avvenga
con criteri chiari e verificabili, nel pieno rispetto del contratto collettivo e dei livelli assistenziali.
In particolare, l’organizzazione sindacale chiede che:
- la formazione sia gestita da istituzioni pubbliche e non da agenzie private;
- i contenuti formativi e il monte ore siano rafforzati per garantire competenze effettive;
- sia garantita la corretta collocazione contrattuale nell’area degli assistenti, come previsto dal CCNL;
- non si riducano i livelli di presenza infermieristica né gli standard di sicurezza;
- siano definiti con precisione i limiti operativi e organizzativi della nuova figura, evitando sovrapposizioni con il profilo infermieristico.
Gentile prosegue:
Non siamo contrari a percorsi di supporto al lavoro infermieristico ma servono formazione seria, supervisione clinica e responsabilità ben delimitate, altrimenti il rischio è creare confusione nei ruoli e compromettere la continuità assistenziale.
Per questo motivo, FIALS Lombardia ha chiesto formalmente alla Regione l’istituzione di un Tavolo Tecnico Regionale presso la Direzione Generale Welfare, partecipato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, con mandato su attuazione, formazione, collocazione e monitoraggio della figura dell’Assistente infermiere nel sistema sanitario lombardo.
Gentile conclude:
Solo un confronto trasparente e partecipato potrà garantire che questa introduzione non diventi un passo indietro nella tutela dei cittadini e nella valorizzazione del lavoro infermieristico.