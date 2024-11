Assi viari, via libera della Giunta Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il sistema tangenziale di Lucca – viabilità Est con i collegamenti fra Ponte a Moriano e i caselli dell’autostrada A11 del Frizzone e di Lucca est, il primo lotto dei cosiddetti assi viari, è ad un reale punto di svolta.

Con la delibera approvata nell’ultima seduta di giunta la Regione esprime parere positivo al progetto definitivo proposto da ANAS, raccogliendo i contributi dei vari settori regionali ed i pareri positivi espressi dal Comune di Lucca, di Capannori e dalla Provincia di Lucca seppur con precipue prescrizioni, osservazioni e condizioni ai fini della conclusione della Conferenza dei servizi decisoria e dell’intesa tra residente della Regione Giani e Commissario Mucilli.

Questo atto d’intesa costituirà l’effettiva approvazione del progetto definitivo di ANAS.

A fare il punto stamani il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli accompagnati dal Direttore delle infrastrutture in Regione Enrico Becattini.

Giani ha detto:

Con questa delibera diamo il via libera a un progetto fondamentale che darà sviluppo e innovazione a una parte importante della Toscana; dopo 30 anni siamo finalmente alla svolta, un fatto direi storico: avere un tracciato di circa 12 chilometri, che connette Capannori e Lucca, arriva a Ponte a Moriano e così collega la valle del Serchio.

Un progetto concertato, per il quale sono state risolte alcune esitazioni, portando l’ultimo tratto al di sotto dell’autostrada, evitando quindi incroci e traffico nelle zone abitate, potendo comunque dare una risposta in merito a una viabilità che è sempre più necessario tenere collegata ed efficiente; penso alla Mediavalle, alla Garfagnana, ma anche alla zona industriale della Piana di Lucca che ha bisogno di infrastrutture per poter crescere.

Finalmente oggi troviamo la quadra e auspichiamo che anche gli ultimi passaggi col Commissario proseguano efficacemente.