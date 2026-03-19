‘Assetati’ al Teatro Area Nord

In scena a Napoli il 20 marzo
Riceviamo e pubblichiamo.
Venerdì 20 marzo alle 20:30 prosegue al Teatro Area Nord di Napoli la stagione ‘Confini Aperti – Arena Circus 2026’ con lo spettacolo ‘Assetati’ di Wajdi Mouawad diretto e interpretato da Davide Pascarella vincitore del Premio Leo de Berardinis per artisti under 35.
Assetati, nuovo appuntamento della rassegna ‘Confini Aperti Arena Circus 2026’, è ospitato con il sostegno del Teatro Pubblico Campano e prodotto dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.
Il testo, dell’autore libanese Wajdi Mouawad, racconta come sia sentirsi dilaniati dal dolore che sentiamo, della bruttezza che mangia vivi gli esseri umani e della bellezza che li salva.
Si smette di credere ai propri sogni finché quei sogni non ti vengono a cercare e ti chiedono il conto di non averli sognati abbastanza forte.
Scrive il regista e interprete Davide Pascarella:
È il 1991. C’è un ragazzo che una mattina si sveglia parlando e non smette più. C’è una ragazza che piange di orrore e si è chiusa in camera perché ha un mostro nella pancia. C’è un uomo che si chiama Boon, è un antropologo forense, ha appena trovato due cadaveri congelati sul fondo di un fiume e uno di questi non corrisponde ad alcun essere umano mai scomparso.
Questi personaggi si alternano senza mai esistere insieme sulla scena. I loro racconti sono in tempi e in spazi diversi. Corrono paralleli scappando l’uno dall’altro. Sono come raggi di luce che si sprigionano nello spazio. Al centro c’è una bomba atomica.
È la prima volta che viene messo in scena in Italia. L’ha scritto un autore meraviglioso, che dal Libano, passando dal Canada e dalla Francia, oggi è messo in scena in tutto il mondo e si chiama Wajdi Mouawad.
Info:
Biglietti:
intero euro 15 – ridotto, u30 e over 65, euro 12
Abbonamenti:
da 3 spettacoli euro 30 da 5 spettacoli euro 50
Teatro Area Nord
Via Nuova dietro la vigna, 20
Napoli
Info biglietteria e prenotazione navetta gratuita:
0815851096 – teatriassociatinapoli@gmail.com
www.teatriassociatinapoli.it