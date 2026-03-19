‘Assetati’ al Teatro Area Nord

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 20 marzo alle 20:30 prosegue al Teatro Area Nord di Napoli la stagione ‘Confini Aperti – Arena Circus 2026’ con lo spettacolo ‘Assetati’ di Wajdi Mouawad diretto e interpretato da Davide Pascarella vincitore del Premio Leo de Berardinis per artisti under 35.

Assetati, nuovo appuntamento della rassegna ‘Confini Aperti Arena Circus 2026’, è ospitato con il sostegno del Teatro Pubblico Campano e prodotto dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

Il testo, dell’autore libanese Wajdi Mouawad, racconta come sia sentirsi dilaniati dal dolore che sentiamo, della bruttezza che mangia vivi gli esseri umani e della bellezza che li salva.

Si smette di credere ai propri sogni finché quei sogni non ti vengono a cercare e ti chiedono il conto di non averli sognati abbastanza forte.

Scrive il regista e interprete Davide Pascarella:

È il 1991. C’è un ragazzo che una mattina si sveglia parlando e non smette più. C’è una ragazza che piange di orrore e si è chiusa in camera perché ha un mostro nella pancia. C’è un uomo che si chiama Boon, è un antropologo forense, ha appena trovato due cadaveri congelati sul fondo di un fiume e uno di questi non corrisponde ad alcun essere umano mai scomparso.

Questi personaggi si alternano senza mai esistere insieme sulla scena. I loro racconti sono in tempi e in spazi diversi. Corrono paralleli scappando l’uno dall’altro. Sono come raggi di luce che si sprigionano nello spazio. Al centro c’è una bomba atomica.

È la prima volta che viene messo in scena in Italia. L’ha scritto un autore meraviglioso, che dal Libano, passando dal Canada e dalla Francia, oggi è messo in scena in tutto il mondo e si chiama Wajdi Mouawad.