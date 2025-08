Assestamento Bilancio 2025, Rocca: Manovra politica, concreta e giusta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Quella che abbiamo approvato oggi è una manovra fortemente politica, tra le più significative da quando siamo alla guida della Regione Lazio. Una manovra che affronta i problemi in modo diretto sceglie le priorità con lucidità e interviene con responsabilità e coraggio.

Abbiamo messo risorse dove servono davvero, per sostenere chi ha più bisogno e per rafforzare i nostri presidi sociali, sanitari e territoriali. Parliamo di una manovra finanziaria complessiva che cuba circa 180 milioni di euro.

Abbiamo stanziato 30 milioni per l’IRCCS Santa Lucia, eccellenza assoluta nella riabilitazione e nella ricerca, partecipando insieme a INAIL ed ENEA per garantirne la continuità operativa e tutelare i lavoratori.

Altri 3 milioni sono stati assegnati all’Università della Tuscia per la ricostruzione dei laboratori di Agraria distrutti nel recente incendio. Perché il diritto allo studio e la formazione restano leve fondamentali per il rilancio del territorio.

Abbiamo previsto 30 milioni per le ATER, in gravi condizioni finanziarie, con un intervento mirato alla gestione dei contratti di servizio e alla loro effettiva attuazione, perché la casa è un diritto e non può essere lasciata al degrado.

Sul fronte della salute pubblica abbiamo stanziato 1,5 milioni per il contrasto al virus West Nile, con fondi destinati ai Comuni per disinfestazioni e azioni preventive, mentre 9 milioni saranno destinati, come riconoscimento una tantum, ai dirigenti medici dei pronto soccorso.

Ulteriori 8 milioni sono stati allocati a sostegno delle RSA e hospice che operano nella salute mentale, una tematica troppo spesso trascurata ma fondamentale.

Abbiamo rafforzato il Piano Sociale Regionale con 5 milioni di euro, che si aggiungono ai 5 milioni, dopo i precedenti 15, per azzerare le liste d’attesa per l’assistenza nelle case famiglia alle persone con disabilità e per il sostegno ai progetti del ‘Dopo di noi’.

Altri 3 milioni sono destinati alla comunicazione aumentativa, in favore di chi ha difficoltà a comunicare con i mezzi tradizionali. Sul fronte delle infrastrutture abbiamo allocato 1,8 milioni per il monitoraggio di ponti, viadotti e strutture stradali della Regione, 2 milioni nel fondo per l’acquisizione e la riqualificazione delle sedi comunali, e 5,7 milioni per valorizzare il bando per la viabilità rurale.

Il piano degli investimenti pubblici è stato implementato con ulteriori 14,5 milioni di euro. Abbiamo introdotto uno sconto del 10% sulla tassa automobilistica regionale per chi attiverà il pagamento tramite RID bancario: un modo concreto per semplificare e premiare i cittadini virtuosi.

In ambito culturale e sportivo, 500mila euro saranno destinati al Coni Lazio per promuovere l’attività sportiva, 30 mila euro al ripristino dell’area di piazza Vittorio a Roma dopo l’incendio che ha colpito il Chiosco, e sono stati sostenuti anche gli sforzi dell’ANEC per la ripresa delle attività culturali e cinematografiche.

Abbiamo deciso di istituire un tavolo interistituzionale sui dazi, per analizzare e affrontare insieme le conseguenze economiche che stanno colpendo le nostre imprese, soprattutto quelle più esposte alla competizione internazionale. Infine, abbiamo voluto guardare anche oltre i confini del nostro territorio.

Con 2,1 milioni di euro destinati agli aiuti umanitari in Gaza e Cisgiordania, mandiamo un segnale chiaro. È una goccia nell’oceano di disperazione e dolore, ma è la nostra goccia. Un segno concreto di vicinanza alle popolazioni civili, ai bambini, ai più fragili.

Non possiamo ignorare la tragedia che si sta consumando davanti ai nostri occhi.