Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore alle politiche sociali del comune di Napoli Luca Trapanese illustra la situazione dell’assegno di cura per il 2023 ed esprime le preoccupazioni per i tagli del governo sul fondo omologo per il 2024.