Assegnato a ‘Racconti per ricominciare’ il Premio Cultura+Impresa

‘Racconti per ricominciare’, il ‘green festival diffuso’ ideato e organizzato da Vesuvioteatro e sostenuto da Fondazione Nazionale delle Comunicazioni – Campania, vince la XI edizione del Premio Cultura+Impresa per la categoria ‘Art Bonus d’Impresa’.

Il riconoscimento è assegnato al Festival campano, riconosciuto tra l’altro dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, diretto da Claudio Di Palma, nella cerimonia in programma mercoledì 26 giugno all’Ersel Management di Piazza Solferino a Torino.

Nella motivazione della Commissione si legge:

Questo festival di teatro diffuso ha messo in scena monologhi teatrali itineranti, ecosostenibili e site-specific, ambientati negli spazi all’aperto di numerosi siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania.

Circa 200 appuntamenti, in più di dieci spazi monumentali, per un’esperienza che valorizza e scopre le bellezze del territorio e allo stesso tempo contribuisce alla lotta contro il surriscaldamento globale: ogni spettacolo è immerso nella luce naturale del tramonto e nel bagno sonoro dell’ambiente, in assenza di apparecchiature elettriche.