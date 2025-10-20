Assalto pullman, Rocca: Cordoglio per autista ucciso, atto gravissimo

Il Presidente: La Regione Lazio si costituirà parte civile nel procedimento
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Esprimo, a nome della Regione Lazio, il più profondo cordoglio alla famiglia dell’autista rimasto ucciso nell’aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket.
A loro va la nostra piena vicinanza in questo momento di dolore.
Quanto accaduto è un atto di una gravità assoluta.
Gli autori di questa bestialità non rappresentano in alcun modo i valori dello sport, né quelli della comunità sportiva reatina.
Sono soggetti pericolosi che negano alla radice lo spirito sportivo, fatto di rispetto, confronto e passione civile.
È fondamentale che i responsabili vengano quanto prima identificati e chiamati a rispondere delle loro azioni.
La Regione Lazio si costituirà parte civile nel procedimento, a difesa dei valori di civiltà e legalità calpestati da questo gesto inaccettabile.
Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.