Assalto bus tifosi a Rieti. Palazzo: Tragedia che lascia senza parole

Redazione
Elena Palazzo

L’Assessore: Servono riflessione profonda e azioni concrete per difendere i veri valori dello sport

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La notizia della morte dell’autista del pullman, aggredito e ucciso a Rieti mentre era alla guida di un bus con i tifosi del Pistoia Basket, ci lascia sgomenti.

È una tragedia assurda, che colpisce nel profondo tutti coloro che credono nei veri valori dello sport: rispetto, lealtà, condivisione.

Di fronte a episodi come questo non possiamo restare indifferenti: serve una riflessione profonda, ma anche azioni concrete per promuovere una cultura sportiva fondata sul rispetto reciproco e sulla responsabilità collettiva.

Alla famiglia della vittima e a tutti coloro che oggi piangono questa perdita, esprimo la mia più sincera vicinanza e quella dell’intera Regione Lazio.

Lo dichiara l’Assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

