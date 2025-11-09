‘Aspirante defunto’ al Teatro San Carlo Lwanga

In scena a Roma dal 14 al 16 novembre
Dal 14 al 16 novembre presso il Teatro San Carlo Lwanga di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Aspirante defunto’ scritto e diretto da Gianpaolo Quarta, con Roberto Rossetti, Alessia Tona, Giorgia Valeri, Gianpaolo Quarta, performer Francesca Botta, Desiree Calzona, Giorgia Eusebio, Samuele Massaro.
Coreografie Giorgia Valeri, Gianpaolo Quarta. Aiuto regia Irene Marconi.
Sinossi
Si dice che, il più delle volte, sia l’amore il motore che aziona il comportamento umano, ma spesso viene frainteso o non accettato, soprattutto quando è distante dal proprio modo di viverlo.
È in questo intreccio che si snocciola la storia dei quattro protagonisti. La decisione estrema di Pino, aspirante de cuius, sarà davvero in grado di svelare quei sentimenti mai detti?
Tra gag esilaranti e dinamiche grottesche, i personaggi riusciranno davvero a spogliarsi della maschera che indossano?
Teatro San Carlo Lwanga
Via Adolfo Ravà, 31
Roma
Per prenotazioni:
06/5191261
389/3411614
Orari spettacolo
14 – 15 novembre ore 20:45
16 novembre ore 17:00