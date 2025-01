Aspettando la Befana a Baronissi (SA)

Il 5 gennaio animazione, musica, intrattenimento, negozi aperti e area pedonale in corso Garibaldi. Presepi Viventi di Sava e Aiello, Santa Messa della Vigilia e apertura straordinaria Cimitero Storico

La Befana 2025 è pronta a portare gioia e allegria nella Città di Baronissi (SA).

Sarà una grande festa per grandi e piccini, che celebra l’antica figura della simpatica vecchina che distribuisce dolciumi ai bambini buoni e carbone a chi è stato un po’ birichino.

L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Anna Petta, ha organizzato una giornata speciale ricca di attività e iniziative, con un duplice scopo: rendere Baronissi una città sempre più viva e dinamica, sia nelle aree centrali che nelle frazioni, immaginate come un unico centro cittadino diffuso, ma anche sviluppare l’economia territoriale.

Tra caramelle e zucchero filato, domenica 5 gennaio 2025 si trasformerà in un grande happening tra cori, due diverse location musicali, mentre Corso Garibaldi si trasformerà in area pedonale dalle ore 16:00 alle 21:00.

Aspetteremo insieme la vigilia dell’Epifania. Proseguiamo con un evento dedicato a tutta la famiglia e con il coinvolgimento del commercio e degli operatori delle attività produttive, complice anche l’inizio della stagione dei saldi. Un’esperienza al suo primo anno, che speriamo di rendere stabile nei prossimi anni. Il nostro obiettivo è creare occasioni culturali e di intrattenimento per rendere Baronissi sempre più attrattiva in termini di flussi turistici anche nel periodo invernale, permettendo a tutti di scoprire le nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche, oltre alle nostre grandi tradizioni. Turismo tutto l’anno, quindi. Il nostro è un territorio molto accogliente, che desideriamo valorizzare e far riscoprire. Abbiamo luoghi di culto, inoltre, che sono meta di importanti traiettorie di turismo religioso, spesso poco conosciuti: abbiamo un grande patrimonio che vogliamo rilanciare. Allo stesso tempo, vogliamo offrire occasioni di intrattenimento per tutta la comunità, con eventi sempre ad ingresso gratuito.

Tra caramelle e zucchero filato, la Befana arriverà a bordo della sua pedana danzante in Villa Comunale, tra animazione, baby dance, selfie box magici e tante sorprese!

Tanta musica live, con due postazioni in Piazzetta Notari e in Villa Comunale, con l’esibizione del coro tutto femminile ‘Sound Ladies’ diretto dal maestro Angelo Russo e della formazione composta dalla cantante Deborah Giordano e Francesco Di Crescenzo al piano.

Un’occasione unica per rivivere tradizioni, stare insieme e iniziare l’anno con un sorriso, aspettando la Befana. Saranno ancora attivi nei giorni dell’Epifania i Presepi Viventi di Sava e di Aiello, quest’ultimo ispirato alla figura storica della Regina Margherita di Durazzo: entrambi stanno riscuotendo un numero straordinario di visitatori. Quest’anno ogni frazione, inoltre, ha realizzato il suo Presepe: è un’altra innovazione introdotta dalla nostra Amministrazione. Creatività e inclusione: desideriamo condividere bellezza e cultura, far emergere i nostri casali, i borghi più nascosti, la nostra storia, il passato storico dei lanaioli e costruire il futuro e l’innovazione, saldi alle nostre radici identitarie. È un grande progetto in progress il nostro, a cui ci stiamo dedicando con enorme determinazione.

Sempre il 5 gennaio è in programma la Santa Messa della Vigilia dell’Epifania, che si svolgerà alle ore 20:00 presso il Cimitero Storico. Un momento speciale di preghiera e comunità, guidato dal parroco Don Giuseppe Giordano. Per l’occasione, il Cimitero Storico sarà aperto in modalità straordinaria dalle ore 17:00 alle 21:30.

