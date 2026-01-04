Aspettando la Befana a Baronissi (SA): tutto pronto per l’Epifania 2026

Petta: ‘Un’occasione per vivere la comunità e valorizzare il territorio’

Riceviamo e pubblichiamo.

La città di Baronissi (SA) si prepara a celebrare l’arrivo della Befana con un pomeriggio di festa, spettacolo e animazione per grandi e piccini.

Lunedì 5 gennaio, Corso Garibaldi e la Villa Comunale ospiteranno una serie di iniziative pensate per chiudere in allegria le festività natalizie, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo la partecipazione di tutta la comunità.

L’appuntamento prevede musica, spettacoli, animazione per bambini e momenti di intrattenimento diffusi lungo le vie principali della città.

Le attività prenderanno il via nel primo pomeriggio con animazioni dedicate ai più piccoli, laboratori creativi, punti fotografici a tema e spettacoli itineranti, mentre la Befana arriverà con la sua pedana danzante per distribuire dolci e regali ai bambini presenti.

L’evento sarà accompagnato da esibizioni musicali in diverse postazioni, con artisti locali e gruppi musicali che animeranno Corso Garibaldi e la Villa Comunale.

In concomitanza con la festa, alle ore 20:00, presso il Cimitero Storico, si terrà la Santa Messa della Vigilia dell’Epifania, presieduta dal parroco Don Giuseppe Giordano, con apertura straordinaria del cimitero dalle 17:00 alle 21:30.

La celebrazione sarà un momento di raccoglimento e di riflessione per la comunità, unendo spiritualità e tradizione.

Il Sindaco Anna Petta dichiara:

La Befana è un’occasione per far vivere la città e creare momenti di aggregazione e partecipazione. Vogliamo che ogni angolo di Baronissi diventi uno spazio di incontro, dove bambini, famiglie e cittadini possano condividere gioia, cultura e tradizione. È un evento che unisce divertimento e socialità, promuovendo al contempo il nostro territorio e le attività locali.

L’Assessore alle manifestazioni ed eventi Giuseppe Giordano afferma:

Il programma della Befana è il risultato di una collaborazione capillare tra istituzioni, associazioni e realtà culturali del territorio. Abbiamo cercato di costruire un percorso che fosse inclusivo e accessibile a tutti, capace di unire spettacolo, creatività e partecipazione. È un momento pensato non solo per assistere, ma per vivere attivamente la comunità.

Il Consigliere comunale con delega agli eventi, Antonio Santoro, aggiunge:

L’organizzazione della Befana rappresenta il frutto di un lavoro di squadra che mette al centro le persone e il territorio. Ogni iniziativa è pensata per rendere Baronissi più accogliente e viva, offrendo momenti di socialità e divertimento. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: associazioni, volontari e operatori locali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di festa, cultura e condivisione.

Corso Garibaldi sarà interamente pedonalizzato dalle 16:00 alle 21:00 per garantire la sicurezza e il comfort dei partecipanti. L’evento è ad ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Baronissi invita tutti a partecipare a questo pomeriggio speciale, per chiudere insieme le festività natalizie all’insegna della tradizione, della musica e della comunità.