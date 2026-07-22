ASL Roma 5, Rocca inaugura nuove CdC di San Vito Romano e Genazzano

Prosegue il potenziamento dell’assistenza territoriale: due presìdi moderni e integrati per una sanità sempre più vicina alle persone

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono state inaugurate questa mattina dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, le nuove Case della Comunità di San Vito Romano e Genazzano, presìdi della rete territoriale della ASL Roma 5 che rafforzano concretamente l’offerta di servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, garantendo risposte sempre più accessibili, integrate e vicine ai bisogni della popolazione.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre al Presidente Francesco Rocca, anche la Direttrice generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli insieme alla Direzione strategica aziendale, ai Sindaci dei Comuni del territorio, alle autorità civili e ai professionisti sanitari.

Realizzate grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, – Missione 6 Salute, le due strutture rappresentano un ulteriore tassello del percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale previsto dal DM 77/2022.

La Casa della Comunità di San Vito Romano, situata in via Guido Baccelli, è stata realizzata grazie a un investimento di oltre 412mila euro e completamente adeguata e ammodernata per rispondere agli standard regionali.

La struttura, di circa 400 metri quadrati, garantisce attività sanitaria 12 ore al giorno sei giorni su sette, offrendo un ambulatorio di cure primarie, ambulatori specialistici, un ambulatorio infermieristico, spazi dedicati all’assistente sociale, CUP e Punto Unico di Accesso, PUA, oltre a nuove dotazioni diagnostiche e tecnologiche che consentiranno di ampliare e qualificare l’offerta assistenziale per un bacino di circa 3.000 abitanti.

Realizzata con un investimento di oltre 107mila euro, la Casa della Comunità di Genazzano si sviluppa su una superficie di circa 330 metri quadrati distribuita su tre livelli e garantisce anch’essa attività sanitaria 12 ore al giorno sei giorni su sette.

La struttura di via Antonio Andreani 2 ospita quattro ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta, ambulatori specialistici e multispecialistici, un ambulatorio infermieristico, CUP e PUA, oltre a nuove dotazioni tecnologiche moderne.

È inoltre dotata di servizi di telemedicina che consentiranno l’erogazione di televisite, teleconsulti tra professionisti e attività di telemonitoraggio clinico, favorendo percorsi di cura sempre più tempestivi e integrati.

Le due strutture sono pienamente accessibili e prive di barriere architettoniche, e si configurano come punti di riferimento della presa in carico globale delle cittadine e dei cittadini del territorio: uno spazio condiviso che promuove la collaborazione quotidiana tra medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri e servizi sociali al servizio della popolazione.

Con le inaugurazioni di San Vito Romano e Genazzano la ASL Roma 5 prosegue il proprio percorso di sviluppo della rete dell’assistenza territoriale, consolidando un modello di sanità di prossimità capace di garantire cure più accessibili, integrate e vicine ai bisogni delle comunità locali.