ASL Roma 4, inaugurata la Casa della Comunità di Campagnano

Angelilli: ‘Come Regione Lazio stiamo investendo moltissimo nella sanità di prossimità e i risultati si vedono’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata inaugurata questa mattina la nuova Casa della Comunità di Campagnano di Roma, in via Adriano I n. 23.

La struttura rappresenta uno degli interventi previsti nell’ambito della Missione Salute del PNRR e si inserisce nel nuovo modello di sanità territoriale volto a rafforzare i servizi di prossimità e l’assistenza ai cittadini.

L’immobile, un edificio degli anni 50 di circa 700 metri quadrati distribuiti su tre livelli, è stato completamente riqualificato e riorganizzato per ospitare la nuova Casa della Comunità.

Al suo interno troveranno spazio servizi sanitari e socio-sanitari integrati, con ambienti dedicati all’accoglienza, agli ambulatori, all’assistenza territoriale e alle attività amministrative.

La struttura è stata progettata per garantire accessibilità, sicurezza, flessibilità degli spazi e piena integrazione tra i diversi servizi sanitari, diventando un punto di riferimento per il territorio del Distretto F4 della ASL Roma 4.

Il Direttore generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, dichiara:

Le Case della Comunità rappresentano un cambio di paradigma nell’assistenza sanitaria perché portano la sanità più vicina ai cittadini, rafforzando la medicina territoriale e la presa in carico delle persone. Questa inaugurazione rappresenta un passo concreto verso una sanità più moderna, accessibile e vicina ai bisogni della popolazione. La Casa della Comunità sarà un presidio fondamentale per il territorio e consentirà di rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari, assistenza territoriale e presa in carico dei cittadini.

Il Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha dichiarato:

Porto il saluto del Presidente Rocca. È mia intenzione ringraziare tutto il personale amministrativo, tecnico e soprattutto sanitario che ha permesso, in poco tempo, di realizzare un’opera fondamentale per il territorio. Come Regione Lazio stiamo investendo moltissimo nella sanità di prossimità e i risultati si vedono.

L’Assessore ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, ha dichiarato:

Questa è una struttura fondamentale, dove si inserisce il PUA, punto unico di accesso essenziale per l’integrazione socio-sanitaria. Grazie agli investimenti del PNRR stiamo aprendo decine di strutture socio sanitarie in questa ASL, che saranno fondamentali per la sanità del futuro.

Il Sindaco di Campagnano di Roma, Alessio Nisi, ha dichiarato: