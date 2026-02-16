ASL Roma 2, Rocca inaugura Case Comunità Villa Tiburtina e Lunghezza

Nuove strutture a disposizione dei cittadini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Riapre Villa Tiburtina. Un’inaugurazione molto attesa, quella di questa mattina alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che, insieme con il Direttore dell’ASL Roma 2, Francesco Amato, ha tagliato il nastro della Casa della Comunità di via Di Casal dei Pazzi 16.

La struttura, rimasta chiusa dal 2012, rinasce oggi come un nuovo moderno polo sanitario pubblico di prossimità al servizio degli abitanti del Municipio IV e, in particolare, del quadrante Casal dei Pazzi, Rebibbia e Ponte Mammolo.

In risposta alle esigenze del territorio, la Casa della Comunità Villa Tiburtina è stata dotata di un Centro Unico Prenotazioni, CUP, e servizi di: Accoglienza e orientamento, PUA, Ambulatorio infermieristico, Punto prelievi, Ambulatori specialistici, Assistenza Domiciliare Integrata, ADI, Ambulatori di Cure Primarie, MMG e PLS, Prevenzione – Programmi di Screening e Servizio di Volontariato Sociale.

A Villa Tiburtina è stato inoltre attivato anche il servizio di odontoiatria pediatrica.

La struttura, totalmente ristrutturata attraverso un finanziamento di 2.035.150,43 euro, di cui 1.636.200,43 da fondi PNNR, va ad ampliare l’offerta dei presidi di prossimità del Municipio IV, che può contare già sulla presenza della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità Frantoio e sulla Casa di Comunità Tiburtino III, in via Mozart.

Quella di oggi è stata anche la giornata dell’inaugurazione di un’altra Casa della Comunità, quella di Lunghezza in via Agudio n 5, sul territorio del Municipio VI delle Torri. Il Presidente Rocca ha tagliato il nastro della struttura in videocollegamento.

Il finanziamento complessivo per la ristrutturazione della CdC Lunghezza è stato pari a 1.449.850 euro, di cui 1.148.687 di fondi PNRR. Un intervento che ha trasformato la struttura in un eccellente esempio di evoluzione strategica, pensato per rafforzare la rete dei servizi territoriali e rispondere alle esigenze di un’area che registrava criticità, specie per la medicina primaria.

La Casa della Comunità Lunghezza opera in rete con le altre CdC Hub e Spoke insistenti sul territorio del distretto 6. Al suo interno si trovano: Ambulatorio Infermieristico, Punto Prelievi, Attività consultoriale, Ambulatori Specialistici come: Cardiologia, Diabetologia, Endocrinologia, Chirurgia Vascolare, Ecocolordoppler, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia e Urologia.