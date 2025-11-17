ASL Roma 2: Rocca ha inaugurato la Casa della Comunità ‘La Rustica’

Il Presidente era accompagnato dal DG Amato

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato questa mattina la nuova Casa della Salute ‘La Rustica’, insieme con il Direttore Generale della ASL Roma 2 Francesco Amato.

La struttura è stata totalmente rinnovata e dispone ora di una serie di servizi articolati in diverse aree funzionali omogenee, riconoscibili dall’utente, che garantiscono una presa in carico globale da parte dell’equipe multiprofessionale e multidisciplinare.

Al suo interno si trovano, al piano terra: CUP, Area Direzionale ADI – PUA, Centro Prelievi, Continuità assistenziale, Ambulatorio infermieristico. Al primo piano: Ambulatori specialistici per gli interventi.

La nuova Casa della Comunità ‘La Rustica’ si trova sul territorio del municipio V ed è stata ristrutturata grazie un finanziamento complessivo di euro 2.186.632,57, di cui euro 1.747.474,57 fondi PNRR.

Si tratta della quinta Casa della Comunità inaugurata quest’anno sul territorio della ASL Roma 2, dopo quelle di di via Antistio n° 15, nel VII Municipio, di San Nemesio, nel VIII Municipio, di via delle Averle, nel VI Municipio e quella di San Felice, proprio nel V Municipio.