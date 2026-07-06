ASL Roma 2, inaugurata al Pertini la nuova Medicina d’Urgenza

Venti posti letto sub-intensivi per rafforzare la rete emergenza-urgenza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Sandro Pertini, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Direttore Generale della ASL Roma 2, Francesco Amato, e del Presidente del Municipio IV di Roma Capitale, Massimiliano Umberti.

L’iniziativa si è aperta con la visita al reparto ed è proseguita con gli interventi istituzionali presso l’Aula Egidio Sesti, nella Palazzina C, anch’essa ristrutturata nell’ambito dei lavori PNRR di adeguamento antisismico e destinata a diventare il nuovo polo formativo di Roma Nord della ASL Roma 2.

Il reparto, realizzato al piano terra della Palazzina A, si estende su circa 560 metri quadrati e dispone di 20 posti letto di Terapia Sub-Intensiva.

La nuova struttura rafforza la capacità del Pertini di rispondere ai pazienti che richiedono monitoraggio continuo, assistenza ad alta intensità e supporto ventilatorio non invasivo.

L’intervento, finanziato dal PNRR per il rafforzamento della rete ospedaliera, ha comportato la riqualificazione integrale del precedente reparto di Medicina d’Urgenza, con spazi rinnovati, nuove dotazioni tecnologiche, postazione infermieristica centrale con monitoraggio dei parametri vitali, gas medicali, travi testa letto, sistemi di chiamata con fonia e impianti per la qualità dell’aria con filtrazione HEPA.

Il Direttore Generale della ASL Roma 2, Francesco Amato, ha dichiarato:

Con questa apertura di 20 posti letto di terapia sub-intensiva completiamo una parte importante della programmazione della rete ospedaliera regionale. Il Pertini diventa sempre più centrale nell’offerta sanitaria per le acuzie e rafforza il proprio ruolo nella rete dell’emergenza-urgenza. Dopo il lavoro svolto sul territorio, con l’apertura delle Case della Comunità, ora la sfida è la presa in carico: fare in modo che ospedale, territorio e domicilio lavorino sempre di più come un’unica rete.

Con questo intervento, l’Ospedale Sandro Pertini rafforza il proprio ruolo nella risposta sanitaria di un quadrante strategico della città e nella rete regionale dell’emergenza-urgenza.