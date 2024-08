Arzano Volley riprende gli allenamenti

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto pronto per la ripresa degli allenamenti dell’Arzano Volley in vista del prossimo campionato di serie B1 femminile del quale sarà nuovamente protagonista.

Il Presidente Raffaele Piscopo attende la squadra lunedì 26 agosto per l’inizio della preparazione agli ordini del nuovo allenatore Francesco Eliseo.

Suggestivo il luogo prescelto per la ripresa della preparazione. Si parte dalla città che da anni è sede delle avventure del Napoli Calcio ovvero Castelvolturno (CE).

Alle ore 10:00 l’appuntamento nell’incantevole scenario della Tenuta Pavoncelli. Un polmone verde incastonato nell’Ecoparco Mediterraneo in via Fiumitello II, Località Mezzagni, qui è fissato il raduno e le prime ore di lavoro prima di ritornare ad Arzano e riprendere il lavoro fra esercizi, pesi sollevati ed i primi palloni schiacciati sul parquet.

Ad accogliere il gruppo il patron della struttura Luciano Loparco:

Il campionato di Serie B1 femminile prenderà il via il 12 ottobre 2024 data nella quale alle ore 16:00 l’Arzano Volley ospiterà il Santa Teresa di Riva. Una classicissima, il modo migliore per cominciare la nuova stagione.

Quello di Tenuta Pavoncelli sarà anche l’allenamento che segna il debutto ufficiale alla guida dell’Arzano Volley di Francesco Eliseo.

Il coach al suo arrivo spiega:

Sono sicuro che faremo belle cose. Arzano è una società solida. in Campania è il top ed è un onore farne parte. Un punto di riferimento per tutti a nei campionati giovanili nei quali detta legge da anni ed anche le squadre seniores hanno un’impronta votata all’altro livello. Insomma è un sogno allenare l’Arzano.

C’è anche attesa per i volti nuovi, come la centrale Lara Gianfico:

Non vedo l’ora di mettermi alla prova e di conoscere sia l’allenatore che le mie nuove compagne. Sono sicura che insieme proveremo a r aggiungere traguardi importanti per accontentare il pubblico che tutte le settimane riempie il palazzetto di Arzano

e l’altra palleggiatrice Annarita Maresca:

Ad Arzano ritroverò coach Francesco Eliseo, un allenatore che mi conosce bene e del quale ho una grandissima stima. Sono pronta a dare il massimo per essere pronta ogni volta che ci sarà bisogno del mio apporto, in campo e fuori.

Volti nuovi che andranno ad amalgamarsi con le beniamine del pubblico di casa e fra i graditi ritorni come quello di Giovanna Aquino:

Sarà il mio sesto anno. Pronta per pensare alle nuove sfide con un nuovo allenatore in panchina, ritrovare le vecchie compagne e per vedere crescere le piccole del vivaio visto che ormai ho l’età per essere considerata veterana.