Artigianato e Palazzo apre le porte agli artigiani di tutti i settori, lunedì 24 febbraio dalle 10:00 alle 13:00, per condividere in anticipo e dal vivo i tanti spazi messi a disposizione, che faranno parte del percorso espositivo della XXXI edizione.

Neri Torrigiani, organizzatore e promotore di Artigianato e Palazzo insieme a Sabina Corsini, spiega:

Ci auguriamo di poter incontrare all’Open Day tanti giovani verso i quali vanno da sempre alcune nostre iniziative di supporto. Anche quest’anno agli under 35 che desiderano esporre alla mostra abbiamo deciso di applicare una riduzione del 30% sulla quota di partecipazione. E per chi risiede fuori Toscana uno sconto del 10% sul prezzo dello stand, quale contributo alle spese di trasferta che dovrà sostenere.

L’offerta si arricchisce quest’anno con la nuova sezione ‘Artigiani Golosi’, un’area alle Scuderie dedicata alle migliori produzioni di alta gastronomia italiana e straniera; mentre nella Manica Lunga, ‘Next Generation’ sarà il nuovo spazio riservato ai giovani dove innovazione e visioni future saranno i temi con i quali confrontarsi.

Tra le novità della prossima edizione ‘MACRO’ uno spazio di riflessione e discussione curato dall’architetto e interior decorator Cosimo Bonciani che rifletterà sul tema ‘in scala’ con alcuni artigiani selezionati insieme agli Organizzatori della Mostra.

Infine, grazie al sostegno dei fondi ‘Otto per Mille della Chiesa Valdese’, si rafforza l’impegno verso i temi sociali con la II edizione de ‘L’Artigianato che unisce, l’Artigianato che include’ rivolta ai ragazzi affetti da diverse disabilità che potranno vendere le loro creazione, coinvolgendo il pubblico con dimostrazioni dal vivo e workshop.

Per partecipare all’Open Day occorre registrarsi su info@artigianatoepalazzo.it e ci sarà tempo fino al 9 maggio per iscriversi come espositore https://www.artigianatoepalazzo.it/iscrizioni-2025/.