‘Artigianato e Palazzo’, 3 giorni per celebrare talento creativo

La manifestazione è in programma fino al 14 settembre al Giardino Corsini di Firenze

Si è aperta questa mattina al Giardino Corsini di Firenze la mostra ‘Artigianato e Palazzo‘, l’appuntamento fiorentino che celebra da oltre trenta anni il talento creativo con una sempre nuova selezione di 100 artigiani italiani ed europei che spaziano dalle botteghe storiche a quelle emergenti.

Installazioni, esposizioni e incontri multitematici, un cantiere aperto al pubblico e agli espositori, dedicato all’esplorazione dei legami dell’artigianato con l’arte, il design ed il sociale.

All’apertura della manifestazione, che si chiuderà domenica 14 settembre, è intervenuto il presidente della Regione Toscana che ha sottolineato come in questi spazi storici si respiri il DNA dell’artigianato, si riviva il legame con le botteghe e con ciò che veniva creato proprio in questi quartieri.

L’artigianato, soprattutto quello di qualità e di creatività, ha aggiunto, deve essere sostenuto anche oggi e il riferimento, ha detto, non è ad una qualsiasi attività classificata come artigiana, ma a quelle espressioni che sanno unire tradizione, talento e innovazione.

Per questo la Regione Toscana è pronta a creare le condizioni per incentivare gli investimenti, agevolare la formazione professionale di chi vuole intraprendere questo mestiere e valutare anche misure fiscali di sostegno.

La Regione, ha annunciato quindi il presidente, sta lavorando a una legge regionale di promozione e agevolazione dell’artigianato, perché sostenere questo settore significa sostenere l’identità stessa della comunità toscana.

‘Artigianato e Palazzo’, da 31 anni, è la manifestazione che rappresenta l’anima più autentica di Firenze e della Toscana.