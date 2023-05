ARTI, Nardini inaugurerà sportello territoriale di Perignano (PI)

Appuntamento il 3 maggio

Prosegue anche in provincia di Pisa il piano di rafforzamento della rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego.

Domani, mercoledì 3 maggio, alle 10:00, l’Assessore alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, assieme al Sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni, inaugurerà a Perignano, frazione del Comune della provincia pisana, il nuovo sportello decentrato di ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego.

L’inaugurazione è in programma alle 10:00 presso lo Sportello del Cittadino in via Gramsci 166/4.