‘Arterrima Matinée. Art exhibition’ ad Arterrima contemporary

In mostra il 17 dicembre a Caserta

‘Arterrima Matinée. Art exhibition’ è la mostra collettiva che sarà inaugurata domenica 17 dicembre da Arterrima contemporary in corso Trieste 167 a Caserta. Appuntamento dalle 10:30 alle 13:30.

Dodici gli artisti in mostra: Angi, Amadio, Aubertin, Brescianini, Donzelli, Ferraro, Izzo, Kicco, Lodola, Moya, Schifano e Tariello.

L’evento vedrà l’intervento musicale di Alessandro Parente.

In esposizione opere di artisti di generazioni differenti e di provenienze diverse. A unirli è la passione per la materia pittorica, per l’eleganza del segno e per le forme plastiche ricche di colore. Hanno in comune una matrice pop, più o meno evidente, più o meno esplicita.

È l’arte di questi decenni, contrassegnati prima dalla grafica pubblicitaria, poi dall’immaginario televisivo, per sfociare nell’imperversare dei media digitali.

La mostra sarà anche un’occasione per uno scambio di auguri. Dunque, un ‘Buon Natale’ con la firma d’autore.

L’esposizione sarà visitabile per tutto il mese di dicembre su appuntamento.