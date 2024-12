‘Artemisia: Pictora Caravaggesca’ a ScottoJonno

Il libro di Paola Paradisi sarà presentato a Napoli il 10 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 10 dicembre, ore 17:30, presso ScottoJonno la Libreria con il Bar a Napoli, in

Galleria Principe di Napoli, si terrà la presentazione del libro ‘Artemisia: Pictora Caravaggesca – La Vita nell’Arte, l’Arte nella Vita’ di Paola Paradisi, Edizioni Kairos.

A confrontarsi con l’autrice, Yvonne Carbonaro, scrittrice, giornalista, critica d’arte, e Roberta D’Agostino, giornalista e storica dell’arte.

Le letture saranno a cura di Federica Flocco, giornalista e scrittrice.

La presentazione è a cura di Laura Bufano, giornalista.

Il libro

La storia e l’opera di Artemisia Gentileschi, uno dei primi esempi di femminismo. Una donna bella, battagliera, determinata, libera e anticonformista, ma anche spregiudicata, coraggiosa e appassionata che ha lottato per farsi spazio nel Seicento. Una donna che, pur essendo analfabeta, si è guadagnata la stima dell’élite culturale dell’epoca.

Artemisia è passata da un rapporto estremamente complicato con il padre Orazio, alla violenza del suo primo maestro, Agostino Tassi, ‘lo smargiasso’, abusata, nell’abitazione dei Gentileschi, sessualmente e psicologicamente. Lo stupro influenzò tutta la sua vita.

L’autrice individua la vita dell’artista in otto distinti trasferimenti in cerca di commesse. Scelse Napoli come sua ultima residenza. Un esempio di donna che è riuscita ad affermarsi alla pari dei colleghi maschi e a fare della pittura il suo mestiere.

Paola Paradisi, innamorata dell’arte del Seicento e dei pittori caravaggeschi, ci racconta, nel suo saggio divulgativo, la storia di una femminista ante-litteram.