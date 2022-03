‘Arte Virtuale Experience’ nella Chiesa di San Biagio Maggiore

In mostra dal 1° aprile al 5 giugno a Napoli

Grande attesa in città per il prossimo 1° aprile, quando, nella storica Chiesa di San Biagio Maggiore sarà inaugurata la mostra ‘Arte Virtuale Experience’ sulle opere e il mondo di tre straordinari artisti come Klimt, Van Gogh e Monet.

Aperta fino al prossimo 5 giugno, la manifestazione per il suo svolgimento ha scelto il piccolo luogo di culto napoletano datato 1631, situato nel cuore del centro antico all’incrocio tra via San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno.

Una chiesa dedicata a San Biagio, oggetto di un’accesa devozione popolare che si divulgò soprattutto grazie alle monache armene che, giunte a Napoli, portarono con sé le reliquie del Santo. Un luogo straordinario per tre artisti entrati nel mito della pittura: Gustav Klimt, il grande pittore austriaco, uno dei più significativi artisti della secessione viennese; il mitico olandese post-impressionista Vincent Van Gogh e uno dei fondatori dell’impressionismo francese, Claude Monet.

Per i partecipanti, una passeggiata immersiva a 360°, grazie alla realtà virtuale, nei maggiori capolavori dei tre straordinari maestri del colore. Un racconto di immagini e musica, alla scoperta dell’universo dei tre grandi geni della pittura.

Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 19:00 e il sabato, la domenica e i festivi per tutta la giornata fino alle ore 20:00, la nuova casa delle emozioni in San Biagio Maggiore è stata realizzata da ‘Alta Classe Lab’ in collaborazione con la Fondazione ‘Giambattista Vico’, ‘Next Event’ e la ‘We Share’.

Per i visitatori è a disposizione un nuovo modo di conoscere e vivere l’Arte. Tutti potranno esplorare il fascino di Klimt, Van Gogh e Monet, camminando all’interno dei loro quadri, grazie a dei visori con un innovativo sistema di realtà virtuale. Sarà impossibile non carpire a pieno il senso dei pensieri e degli stati d’animo degli artisti perché le loro opere prenderanno vita in vividi dettagli in un percorso in cui si potrà gustare in pieno tutto il senso e la profondità della loro arte.

Con un biglietto di €8,00 per un solo artista, di €12,00 per due, e di €15,00 per tre, acquistabile direttamente al botteghino o su Go2 e Ticketone con l’aggiunta di €1,00 per la prevendita, la mostra immersiva è pronta per interagire con l’osservatore accompagnandolo per mano tra i colori e i meandri psicologici di tre dei pittori più amati e famosi di tutti i tempi.

Per informazioni e contatti telefonare ai numeri:

3393194813 – 0812482200 oppure scrivere alla mail vangoghvirtuale@gmail.com.