Arte Pizzaiuolo Napoletano nel mondo: accordo Campania – Comexposium

La Campania protagonista in otto grandi eventi internazionali per promuovere pizza, itinerari turistici, attività culturali e filiere produttive

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Nella giornata di ieri è stato condiviso un accordo preliminare tra la Regione Campania e il gruppo Comexposium, tra i principali organizzatori fieristici al mondo con oltre 400 eventi e leader del comparto agroalimentare, per la promozione nel mondo dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano all’interno del circuito Sial, il network di fiere dedicato al food.

L’intesa prevede la partecipazione della Campania ad otto prestigiose manifestazioni internazionali in Francia, Canada, Cina, India, Malesia, Indonesia e Vietnam, con l’opportunità di raggiungere imprese, consumatori e visitatori provenienti da mercati mondiali strategici.

All’incontro programmatico svolto in Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia hanno preso parte il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, l’Assessore al Turismo Vincenzo Maraio, l’Assessore alle Attività Produttive Fulvio Bonavitacola, e Rodolphe Lamesye, direttore generale della Divisione Food & Beverage di Comexposium.

L’Assessore Serluca ha dichiarato:

L’Arte del Pizzaiuolo Napo

Rodolphe Lamesye di Comexposium ha dichiarato:

Avere la Campania nel circuito SIAL rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro gruppo, poiché la regione è la culla dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano e ne costituisce l’espressione più autorevole a livello internazionale. La Campania si configura inoltre come un driver di interesse per tutti gli stakeholder del comparto a livello globale, grazie alla forza del suo patrimonio culturale e gastronomico. All’interno delle manifestazioni SIAL riserveremo gratuitamente uno spazio per la Regione, e promuoveremo azioni di comunicazione congiunte.

La Regione Campania parteciperà al programma promozionale con il coinvolgimento di quattro assessorati – Agricoltura, Turismo, Cultura e Attività Produttive – che lavoreranno in maniera coordinata per presentare la regione come sistema unitario.

L’accordo con Comexposium prevede l’organizzazione di ampi spazi fieristici attrezzati e la realizzazione di azioni promozionali intersettoriali negli otto paesi, oltre ad altre forme di collaborazione nella cornice di eventi realizzati in Campania.

L’iniziativa è un’opportunità concreta per consolidare la presenza della Campania nei mercati internazionali e per raccontare, attraverso la pizza, l’identità, la qualità e l’attrattività dell’intera regione.