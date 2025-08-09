Arte Laguna Prize proroga le iscrizioni al 10 settembre 2025

Il concorso veneziano continua con le iscrizioni e i Premi Speciali
Arte Laguna Prize proroga la fine delle iscrizioni della sua 20a Open Call al 10 Settembre 2025 con una nuova possibilità espositiva, grazie all’aggiunta di un Premio Speciale last-minute.
Le opportunità, quindi, sono ancora a disposizione degli artisti che vogliono mettersi in gioco per esporre la loro opera negli spazi prestigiosi dell’Arsenale Nord di Venezia.
Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea che accoglie ed espone artisti emergenti di tutte le età, paesi, generi e provenienze artistiche, senza restrizioni tematiche.
Con due decenni di storia, il concorso offre numerose opportunità per ampliare la propria rete di contatti, ottenere visibilità globale e accedere a risorse per lo sviluppo professionale.
La 20a edizione del Premio Arte Laguna celebra un traguardo straordinario: due decenni di creatività, innovazione e connessioni nel mondo dell’arte contemporanea.
Arte Laguna Prize offre agli artisti l’opportunità di:
• esporre a Venezia presso l’Arsenale Nord;
• ottenere un premio in denaro di 10.000 euro;
• ottenere visibilità gratuita a livello internazionale;
• entrare a far parte di una vasta rete di collaborazioni in tutto il mondo con numerosi premi speciali;
• vendere sulla piattaforma online di artelaguna.world.
Categorie di concorso
Il concorso apre le porte a diverse categorie artistiche, tra le più classiche come Pittura, Scultura e Fotografia, passando per il digitale con Digital Art, Grafica Digitale, Video Arte fino ad arrivare a categorie come Land Art, Urban Art, Performance e Design.
Ogni artista potrà iscrivere fino a 5 opere anche in sezioni diverse, così da permettere ai partecipanti la massima libertà di espressione.
Giuria internazionale
La giuria è composta da importanti curatori e direttori di musei operanti in diversi Paesi.
Per la 20a edizione:
Anastasia Dawson, Dubai: Curatore indipendente e Art Advisor;
Jemima Kulumba, Belgio: Cofondatrice della Biennale delle Donne nell’Arte, WIA, Curatrice indipendente e Consulente d’Arte;
marionanni, Italia: Designer, Vincitore Del Compasso D’Oro 2024 E Fondatore Del Marionanni Studio Con Il Museo Virgola Di Bologna;
Kostas Stasinopoulos, Regno Unito: Curatore presso la Serpentine Gallery di Londra e scrittore Emiliano Valdes, Guatemala: curatore indipendente e consulente artistico strategico;
Michal Novotný, Repubblica Ceca: Direttore della Collezione di Arte moderna e contemporanea presso la National Gallery di Praga e Committente del Padiglione Rep. Ceca alla Biennale Venezia;
Xiaoyu Weng, New York e Toronto, curatore e responsabile dell’arte moderna e contemporanea dell’Art Gallery of Ontario.
Spazio espositivo e Mostra dei finalisti
Simbolo della potenza della Repubblica Serenissima, l’Arsenale Nord di Venezia è oggi un’area completamente restaurata. Con i suoi 4.000 metri quadrati, i suggestivi spazi dell’Arsenale Nord costituiscono la cornice ideale per esporre e promuovere le migliori creazioni della scena artistica contemporanea.
Gli artisti finalisti avranno l’opportunità unica di esporre nello spazio iconico nel 2026.
Network – I partner e i Premi Speciali
Ogni anno Arte Laguna Prize collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti un’ampia gamma di opportunità in tutto il mondo.
I Premi Speciali includono collaborazioni con gallerie d’arte, residenze artistiche, collaborazioni con aziende, partecipazione a festival d’arte, ed è proprio grazie ad un nuovo Premio Speciale, creato in collaborazione con un museo brasiliano, che Arte Laguna Prize sceglie di prorogare le iscrizioni.
Residenze Artistiche:
MoCA, Venezia, Italia;
BigCi, Bilpin, Australia;
Artorale, Remscheid Lennep, Germania;
Litix, Carrara, Italia;
NY20+, Shanghai, Cina.
Business for Art:
La Ghisolana, Treviso, Italia;
Ventana, California, USA.
Gallerie:
Al-Tiba9, Barcellona, Spagna;
Ziegler Gallery, Zurigo, Svizzera.
Festival Artistici
Venice Design Week, Venezia, Italia;
Akneye, Dubai, Emirati Arabi;
Museo MAMAM, Recife, Brasile.
Sostenibilità e solidarietà
Il Cerchio, Venezia, Italia;
Asem Italia, Vilankulo, Mozambico;
Rinnovata collaborazione con il consorzio di riciclo dell’alluminio, CiAl, Milano, Italia.
Condizioni di partecipazione
Le candidature non hanno restrizioni e sono aperte a tutti gli artisti. Il tema del concorso è libero.
Per iscriversi, gli artisti devono registrarsi sul portale Arte Laguna World, creare un’area riservata, completare il proprio profilo caricando le opere e pagare la quota di iscrizione, che rimarrà invariata fino al 27 agosto.
Chiusura iscrizioni: 10 settembre 2025.
Maggiori informazioni e bando completo:
info@artelagunaprize.com
+39 347 2790099
Consulta il bando qui – Iscriviti ora