Arte Laguna Prize proroga le iscrizioni al 10 settembre 2025

Il concorso veneziano continua con le iscrizioni e i Premi Speciali

Riceviamo e pubblichiamo.

Arte Laguna Prize proroga la fine delle iscrizioni della sua 20a Open Call al 10 Settembre 2025 con una nuova possibilità espositiva, grazie all’aggiunta di un Premio Speciale last-minute.

Le opportunità, quindi, sono ancora a disposizione degli artisti che vogliono mettersi in gioco per esporre la loro opera negli spazi prestigiosi dell’Arsenale Nord di Venezia.

Arte Laguna Prize è il concorso internazionale di arte contemporanea che accoglie ed espone artisti emergenti di tutte le età, paesi, generi e provenienze artistiche, senza restrizioni tematiche.

Con due decenni di storia, il concorso offre numerose opportunità per ampliare la propria rete di contatti, ottenere visibilità globale e accedere a risorse per lo sviluppo professionale.

La 20a edizione del Premio Arte Laguna celebra un traguardo straordinario: due decenni di creatività, innovazione e connessioni nel mondo dell’arte contemporanea.

Arte Laguna Prize offre agli artisti l’opportunità di:

• esporre a Venezia presso l’Arsenale Nord;

• ottenere un premio in denaro di 10.000 euro;

• ottenere visibilità gratuita a livello internazionale;

• entrare a far parte di una vasta rete di collaborazioni in tutto il mondo con numerosi premi speciali;

• vendere sulla piattaforma online di artelaguna.world.

Categorie di concorso

Il concorso apre le porte a diverse categorie artistiche, tra le più classiche come Pittura, Scultura e Fotografia, passando per il digitale con Digital Art, Grafica Digitale, Video Arte fino ad arrivare a categorie come Land Art, Urban Art, Performance e Design.

Ogni artista potrà iscrivere fino a 5 opere anche in sezioni diverse, così da permettere ai partecipanti la massima libertà di espressione.

Giuria internazionale

La giuria è composta da importanti curatori e direttori di musei operanti in diversi Paesi.

Per la 20a edizione:

Anastasia Dawson, Dubai: Curatore indipendente e Art Advisor;

Jemima Kulumba, Belgio: Cofondatrice della Biennale delle Donne nell’Arte, WIA, Curatrice indipendente e Consulente d’Arte;

marionanni, Italia: Designer, Vincitore Del Compasso D’Oro 2024 E Fondatore Del Marionanni Studio Con Il Museo Virgola Di Bologna;

Kostas Stasinopoulos, Regno Unito: Curatore presso la Serpentine Gallery di Londra e scrittore Emiliano Valdes, Guatemala: curatore indipendente e consulente artistico strategico;

Michal Novotný, Repubblica Ceca: Direttore della Collezione di Arte moderna e contemporanea presso la National Gallery di Praga e Committente del Padiglione Rep. Ceca alla Biennale Venezia;

Kostas Stasinopoulos, Regno Unito: Curatore presso la Serpentine Gallery di Londra e scrittore

Xiaoyu Weng, New York e Toronto, curatore e responsabile dell’arte moderna e contemporanea dell’Art Gallery of Ontario.

Spazio espositivo e Mostra dei finalisti

Simbolo della potenza della Repubblica Serenissima, l’Arsenale Nord di Venezia è oggi un’area completamente restaurata. Con i suoi 4.000 metri quadrati, i suggestivi spazi dell’Arsenale Nord costituiscono la cornice ideale per esporre e promuovere le migliori creazioni della scena artistica contemporanea.

Gli artisti finalisti avranno l’opportunità unica di esporre nello spazio iconico nel 2026.

Network – I partner e i Premi Speciali

Ogni anno Arte Laguna Prize collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti un’ampia gamma di opportunità in tutto il mondo.

I Premi Speciali includono collaborazioni con gallerie d’arte, residenze artistiche, collaborazioni con aziende, partecipazione a festival d’arte, ed è proprio grazie ad un nuovo Premio Speciale, creato in collaborazione con un museo brasiliano, che Arte Laguna Prize sceglie di prorogare le iscrizioni.

Residenze Artistiche:

MoCA, Venezia, Italia;

BigCi, Bilpin, Australia;

Artorale, Remscheid Lennep, Germania;

Litix, Carrara, Italia;

NY20+, Shanghai, Cina.

Business for Art:

La Ghisolana, Treviso, Italia;

Ventana, California, USA.

Gallerie:

Al-Tiba9, Barcellona, Spagna;

Ziegler Gallery, Zurigo, Svizzera.

Festival Artistici

Venice Design Week, Venezia, Italia;

Akneye, Dubai, Emirati Arabi;

Museo MAMAM, Recife, Brasile.

Sostenibilità e solidarietà

Il Cerchio, Venezia, Italia;

Asem Italia, Vilankulo, Mozambico;

Rinnovata collaborazione con il consorzio di riciclo dell’alluminio, CiAl, Milano, Italia.

Condizioni di partecipazione

Le candidature non hanno restrizioni e sono aperte a tutti gli artisti. Il tema del concorso è libero.

Per iscriversi, gli artisti devono registrarsi sul portale Arte Laguna World, creare un’area riservata, completare il proprio profilo caricando le opere e pagare la quota di iscrizione, che rimarrà invariata fino al 27 agosto.

Chiusura iscrizioni: 10 settembre 2025.

Maggiori informazioni e bando completo:

info@artelagunaprize.com

+39 347 2790099

Consulta il bando qui – Iscriviti ora