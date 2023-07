Arte Laguna Prize compie 18 anni e dà il via a iscrizioni nuovo bando

Un palcoscenico per la creatività che con il PNRR per la Digitalizzazione promuoverà l’Arte Contemporanea anche nel Metaverso

Arte Laguna Prize annuncia l’apertura della 18ª edizione e riconferma l’Arsenale Nord di Venezia come spazio espositivo per la Mostra collettiva che si terrà a marzo 2024.

Fino al 26 ottobre 2023, gli artisti e designer di tutto il mondo avranno l’opportunità di iscriversi al prestigioso concorso che mette in luce le eccellenze artistiche contemporanee.

Arte Laguna Prize ha una lunga tradizione nel supportare e promuovere gli artisti emergenti, offrendo loro una piattaforma per far conoscere il proprio talento a livello globale nel portale artelaguna.world.

Con il suo approccio inclusivo, il concorso accoglie artisti di ogni età, nazionalità e background artistico, senza distinzioni di genere e con libero tema. Ne consegue che la mostra rappresenti ad ogni edizione la perfetta fotografia del periodo sociale.

La giuria è composta da esperti di fama internazionale nel campo delle arti visive: Laura Barreca, storica dell’arte e direttrice scientifica del Mudac, Museo delle Arti di Carrara; Giulia Colletti, curatrice dei Contenuti Digitali al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea di Torino; Krist Gruijthuijsen, direttore del KW Institute di Berlino; Gonzalo Herrero Delicado, Curatore Indipendente con base a Londra; David Max Horowitz, assistente Curatore al Solomon R. Guggenheim di New York; Lu Peng, direttore del Comitato Artistico della Biennale di Chengdu in Cina; Anushka Rajendran, curatrice della Fondazione Artistica di Prameya in India.

Il concorso offre numerose opportunità agli artisti partecipanti. Tra le categorie ci sono: pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte, performance, arte virtuale, arte urbana, grafica, arte virtuale, design.

I premi includono residenze artistiche internazionali, mostre collettive in importanti gallerie d’arte, collaborazioni con aziende leader nel settore artistico, partecipazioni a festival e molto altro ancora.

Queste opportunità consentono agli artisti di ampliare la loro rete di contatti, ottenere visibilità a livello internazionale e accedere a risorse preziose per lo sviluppo della loro carriera.

Le 120 opere finaliste, selezionate dalla giuria in base alla loro qualità artistica, originalità e capacità di comunicare un messaggio significativo, si contenderanno il premio in denaro di 10.000 euro e saranno esposte, dal 2 marzo al 1° aprile 2024, presso la prestigiosa sede dell’Arsenale Nord di Venezia, dove avranno l’opportunità di essere ammirate da curatori, critici d’arte, collezionisti e appassionati d’arte provenienti da tutto il mondo con oltre 10mila presenze ad ogni edizione.

La mostra finale rappresenta un momento culminante per gli artisti partecipanti, che vedranno il loro lavoro inserito in un contesto internazionale di grande rilievo, ma sarà anche il punto di partenza per le numerose collaborazioni internazionali d’eccellenza.

La mostra offrirà al pubblico la possibilità di partecipare in diretta streaming all’evento inaugurale, trasformando così la fruizione dell’arte in un’esperienza coinvolgente e immediata.

Ma nel 2023/2024 Arte Laguna, tra le vincitrici del bando PNRR TOCC per la Digitalizzazione delle imprese culturali e creative, si prepara anche a lanciare un progetto unico nel panorama artistico contemporaneo.

L’arte incontra la tecnologia nel progetto ‘Arte Laguna Digital’, che ha l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui viviamo e percepiamo le esposizioni artistiche.

Il cuore di questa iniziativa è la trasposizione della mostra fisica nel Metaverso, l’universo digitale tridimensionale dove l’arte prende vita in modo sorprendentemente realistico.

Ma non è tutto. Con grande attenzione al futuro dell’arte, nei piani vi è anche l’implementazione della gestione di opere NFT, Non-Fungible Token. Grazie all’utilizzo delle blockchain, ogni opera d’arte verrà certificata, garantendone la validità legale di vendita.

La sezione Arte virtuale e digitale di Arte Laguna Prize accetta tutte le opere interamente create utilizzando il computer o applicazioni e dispositivi digitali tra cui: net art, videogiochi, progetti di realtà aumentata, Arte additiva, Bio Art, Data Art, Performance digitali, Arte generativa e arte algoritmica, Arte elettronica, Arte robotica, XR Art, NFT Art, Metaverse Art, GAN Art & OpenAI Art, Chrypto Art.

Per partecipare al concorso e accedere al network internazionale, gli artisti possono visitare il sito web ufficiale di Arte Laguna Prize all’indirizzo artelagunaprize.com.