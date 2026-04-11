Arte e autismo: a Sesto Fiorentino (FI) la mostra ‘Non so come dirlo’

Le opere di Gioele Bruni in mostra dall’11 al 26 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Un ragazzo di 20 anni, nello spettro autistico, racconta la sua visione della vita.

Uno sguardo laterale, che coglie particolari inaspettati: fotografie che diventano racconti di un multiverso sensoriale sorprendente. Disegni che aprono un mondo non lineare, fatto di continui incroci tra parola e segno grafico.

Si inaugura sabato 11 aprile alle ore 17:00, al Centro espositivo Antonio Berti di Sesto Fiorentino (FI), la mostra ‘Non so come dirlo’ di Gioele Bruni, nell’ambito del Festival ‘Sguardi Sensibili’ dedicato alla valorizzazione delle neuro divergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana.

Al vernissage parteciperà la Vicesindaca di Sesto Fiorentino, facente funzione di Sindaca, Claudia Pecchioli.

Attraverso fotografia, disegno, video arte, l’artista porge un’occasione per avvicinarsi alle neuro divergenze in maniera non stereotipata, un viaggio prezioso per allargare la visione del mondo.

Gioele è un ragazzo coraggioso, che continua a “cercare di capire” le persone, le emozioni, le dinamiche di un mondo pieno di stimoli. Attraverso lo studio della fotografia – è diplomato in Multimedia – e la recitazione teatrale ha trovato la sua strada verso la trasformazione e l’inclusione.

Si può visitare la mostra fino al 26 aprile.

Orari: dal lunedì a sabato 16:00 – 19:00 / domenica 10:00 – 12:30.

Ingresso libero.

Curatore mostra Andrea Bruni. Il Festival Sguardi Sensibili è organizzato dall’associazione Zera.