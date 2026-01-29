‘Artchipel Orchestra plays Frank Zappa’ al Teatro Civico Roberto De Silva

Un omaggio orchestrale a uno dei personaggi più visionari della musica del ‘900

Venerdì 31 gennaio alle ore 21:00 il Teatro Civico Roberto De Silva di Rho (MI) ospita ‘Artchipel Orchestra plays Frank Zappa’, un concerto – evento fuori stagione che rende omaggio a uno dei compositori più visionari, irriverenti e complessi della storia della musica contemporanea.

Biglietti disponibili su Vivaticket.

Guidata da una profonda attenzione filologica e da un approccio esecutivo di grande rigore, l’Artchipel Orchestra, diretta da Ferdinando Faraò, affronta il vasto e multiforme universo zappiano restituendone tutta la forza sperimentale, l’ironia tagliente e l’incredibile raffinatezza compositiva.

Il programma attraversa alcune delle pagine più emblematiche del repertorio di Zappa, mettendo in luce la sua straordinaria capacità di fondere linguaggi diversi in una visione musicale unica. Gli arrangiamenti sono di Beppe Barbera, Ferdinando Faraò, Marco Fior, Francesco Forges, Massimo Giuntoli e Roberto Ottaviano.

Ferdinando Faraò, direzione

Artchipel Orchestra

Marco Fior, Marco Mariani, tromba

Alberto Bolettieri, Alessandro Castelli, trombone

Fiorenzo Gualandris, tuba

Rudi Manzoli, sax soprano

Andrea Ciceri, sax alto

Germano Zenga, sax tenore

Rosarita Crisafi, sax baritono

Alberto Zappalà, clarinetto basso

Carlo Nicita, flauto

Naima Faraò, Serena Ferrara, Francesca Sabatino, voce

Giuseppe Gallucci, chitarra elettrica

Luca Gusella, vibrafono

Gulia Larghi, Paola Tezzon, violino

Luca Pedeferri, pianoforte

Gianluca Alberti, basso elettrico

Stefano Lecchi, batteria

La stagione prosegue poi con la prosa, il 19 febbraio, con Arturo Cirillo in ‘Don Giovanni’, uno spettacolo originale che intreccia Moliére, Da Ponte e Mozart.

