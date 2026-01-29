‘Artchipel Orchestra plays Frank Zappa’ al Teatro Civico Roberto De Silva

Un omaggio orchestrale a uno dei personaggi più visionari della musica del ‘900
Venerdì 31 gennaio alle ore 21:00 il Teatro Civico Roberto De Silva di Rho (MI) ospita ‘Artchipel Orchestra plays Frank Zappa’, un concerto – evento fuori stagione che rende omaggio a uno dei compositori più visionari, irriverenti e complessi della storia della musica contemporanea.
Biglietti disponibili su Vivaticket.
Guidata da una profonda attenzione filologica e da un approccio esecutivo di grande rigore, l’Artchipel Orchestra, diretta da Ferdinando Faraò, affronta il vasto e multiforme universo zappiano restituendone tutta la forza sperimentale, l’ironia tagliente e l’incredibile raffinatezza compositiva.
Il programma attraversa alcune delle pagine più emblematiche del repertorio di Zappa, mettendo in luce la sua straordinaria capacità di fondere linguaggi diversi in una visione musicale unica. Gli arrangiamenti sono di Beppe Barbera, Ferdinando Faraò, Marco Fior, Francesco Forges, Massimo Giuntoli e Roberto Ottaviano.
Ferdinando Faraò, direzione
Artchipel Orchestra
Marco Fior, Marco Mariani, tromba
Alberto Bolettieri, Alessandro Castelli, trombone
Fiorenzo Gualandris, tuba
Rudi Manzoli, sax soprano
Andrea Ciceri, sax alto
Germano Zenga, sax tenore
Rosarita Crisafi, sax baritono
Alberto Zappalà, clarinetto basso
Carlo Nicita, flauto
Naima Faraò, Serena Ferrara, Francesca Sabatino, voce
Giuseppe Gallucci, chitarra elettrica
Luca Gusella, vibrafono
Gulia Larghi, Paola Tezzon, violino
Luca Pedeferri, pianoforte
Gianluca Alberti, basso elettrico
Stefano Lecchi, batteria
La stagione prosegue poi con la prosa, il 19 febbraio, con Arturo Cirillo in ‘Don Giovanni’, uno spettacolo originale che intreccia Moliére, Da Ponte e Mozart.
La biglietteria
Per acquisti in presenza:
Tourist Infopoint
Piazza San Vittore, 19 – Rho – Tel. 02 933 32223
Orari: lunedì 10:00 | 13:00 – da martedì a sabato 10:00 | 17:30
Biglietteria Teatro Roberto de Silva
Piazza Jannacci 1 / Nei giorni di spettacolo apertura un’ora prima dell’inizio.