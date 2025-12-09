Arrivati in Somalia aiuti raccolti dall’Associazione Nazionale Alpini

Si tratta di strumenti e prodotti medicali, abbigliamento, strumenti per la scuola, giocattoli, generatori e serbatoi

Il primo carico degli aiuti raccolti dalle Sezioni e dai Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini è arrivato in Somalia.

Si tratta di strumenti e prodotti medicali per un ambulatorio odontoiatrico da donare al Xooga Hospital, l’Ospedale militare del Distretto di Hodan, Mogadiscio, che nel 2017 fu teatro di uno degli attacchi più sanguinosi della recente storia del Paese.

Complessivamente le donazioni raccolte dall’ANA si aggirano attorno ai 60 quintali e comprendono anche abbigliamento, strumenti per la scuola, giocattoli, generatori e serbatoi.

La Protezione Civile dell’ANA ha provveduto a raccogliere l’eterogeneo materiale, ad allestirlo per il viaggio e a trasportarlo all’aeroporto militare di Pratica di Mare da dove è partito per la Somalia su un volo militare.

L’iniziativa aveva preso avvio nei mesi scorsi quando le Truppe Alpine, attraverso l’ufficio Cooperazione Civile – Militare, CIMIC, avevano chiesto la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini con l’obiettivo di aiutare una popolazione all’estremo della miseria.

Questa attività avviene nell’ambito della missione italiana in Somalia, sotto l’egida dell’Unione europea, che ha lo scopo di contribuire all’addestramento delle Forze di sicurezza somale e di stabilizzare il Paese e che dal 2014 è interamente a guida italiana.