Arriva a piazza Dante a Napoli il truck di ‘Prevenzione è Salute’

Grande partecipazione da parte dei cittadini napoletani per l’iniziativa di prevenzione con screening ed educazione alla salute in ambito cardiovascolare, cardiometabolico, cardio-renale-metabolico e di salute femminile

Riceviamo e pubblichiamo.

È arrivata nel capoluogo campano la campagna nazionale ‘Prevenzione è Salute‘, dedicata alla prevenzione, con screening ed educazione alla salute.

Dopo la presentazione ufficiale del progetto il 27 ottobre scorso presso il Ministero della Salute e le prime due tappe realizzate a Milano e Varese nel novembre 2025, l’iniziativa torna nelle piazze italiane con un nuovo e articolato percorso sul territorio nazionale.

La tappa di Napoli, che ha avuto luogo oggi in piazza Dante, è parte del calendario 2026 della campagna, che si articola in 19 tappe nei principali capoluoghi di regione, con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti.

Promossa da Summeet e Inrete, l’iniziativa si avvale del patrocinio e della collaborazione delle principali Società Scientifiche di riferimento – AMD, FADOI, FIMMG, FNOPI, FOFI, ITACARE-P, SIC, SID, SIFES e MR, SIGO, SIMG, SIO – e vede il coinvolgimento di numerose Associazioni di Pazienti e realtà del terzo settore, tra cui Associazione Amici Obesi Onlus, Conacuore, Europa Donna Italia, FAND, Fondazione Italiana per il Cuore, LILT, Loto OdV.

Nel corso della giornata sono stati allestiti stand informativi e ambulatori mobili dedicati alla prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica, cardio-renale-metabolica e alla salute femminile. I cittadini hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche, il cui obiettivo è quello di promuovere stili di vita sani e favorire la diagnosi precoce.

Michela Rostan, Componente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania,

La prevenzione non è un costo, ma è un investimento. È lo strumento più efficace che abbiamo per salvare vite umane, ridurre le sofferenze e rendere sostenibile il nostro sistema sanitario. La vera sfida non è curare meglio, ma intercettare per tempo la malattia. Come consigliera regionale della Campania, sono convinta che sia necessario investire di più nella prevenzione e nelle campagne di informazione.

Interviene in tal senso Vincenzo Santagada, Assessore alla Salute del Comune di Napoli:

Ringrazio il comitato organizzativo e lo steering committee per aver incluso Napoli tra le tappe della campagna ‘Prevenzione è Salute’. Portare la prevenzione tra le persone e nei luoghi della quotidianità significa rafforzare la cultura della salute, non limitandola agli screening, ma costruendo consapevolezza e avvicinando ai percorsi di cura anche quelle fasce di popolazione che vivono in condizioni di fragilità economica o sociale e i cittadini migranti che più facilmente fuoriescono dalla filiera assistenziale. ‘Prevenzione è Salute’ rappresenta quindi un modello da diffondere nelle diverse municipalità della città, per rendere la prevenzione sempre più accessibile, capillare e inclusiva. Tutto questo si inserisce nel solco dell’iniziativa ‘Una Salute per Tutti’ promossa dal Comune di Napoli, con cui condividiamo l’obiettivo di garantire equità di accesso alle cure.

Le attività di screening hanno incluso, tra le altre, la misurazione della pressione arteriosa, la valutazione dell’indice di massa corporea, BMI, controlli metabolici di base e colloqui informativi con specialisti.

I dati raccolti, in forma anonima e su base volontaria, contribuiranno a una lettura complessiva dello stato della prevenzione sul territorio nazionale e saranno restituiti alle istituzioni nel corso dell’evento conclusivo del progetto.

Pasquale Perrone Filardi, Presidente SIC, dichiara:

Tornare nelle piazze, a partire dai territori, è fondamentale per rafforzare il rapporto tra cittadini e prevenzione cardiovascolare. Napoli rappresenta un contesto in cui è particolarmente importante promuovere informazione, ascolto e attenzione ai fattori di rischio, coinvolgendo attivamente la comunità. Iniziative come questa permettono di avvicinare la medicina alla vita quotidiana delle persone e di costruire una cultura della prevenzione realmente condivisa.

Centrale il ruolo delle Associazioni di Pazienti, che partecipano attivamente alla campagna contribuendo alla diffusione delle informazioni e al dialogo diretto con i cittadini.

Cristina di Florio e Maria Basile, delegate di Europa Donna Italia per la Campania, affermano:

Il tumore al seno è la prima neoplasia femminile per incidenza e mortalità, e la diagnosi precoce è determinante per aumentare le possibilità di guarigione. Nella nostra Regione i tassi di adesione ai programmi di screening mammografico organizzato risultano molto inferiori rispetto alla media nazionale: questo dato merita tutta la nostra attenzione e richiede l’impegno comune di istituzioni, comunità scientifica e associazioni. Portare iniziative come questa nel cuore di Napoli significa fare rete per avvicinare l’informazione e i controlli alle cittadine, e rafforzare la cultura della diagnosi precoce come strumento concreto di tutela della salute femminile.

Con la tappa di Napoli, ‘Prevenzione è Salute’ rinnova il proprio impegno nel rendere la prevenzione un gesto concreto, accessibile e vicino alle persone, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e cittadini.

Al progetto hanno aderito in qualità di sponsor con un contributo non condizionante, Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Medicair Group, Menarini Group, Menarini Stemline, Piam Farmaceutici, Sanofi, Ypsomed.