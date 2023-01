Arresto di Messina Denaro, Giani: ‘Oggi bel giorno per la Repubblica’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Oggi è un bel giorno per la Repubblica e il primo pensiero non può che andare alle vittime della strage dei Georgofili e alle loro famiglie.

L’arresto di Messina Denaro è un grande risultato per lo Stato e per i suoi servitori, magistrati e forze dell’ordine, ed un motivo di orgoglio per tutta la comunità nazionale.