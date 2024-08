Arrampicata, team FASI pronto a esordire nell’avventura a 5 cerchi

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Team Olimpico è partito ieri, 2 agosto, per Parigi, con grandissimo entusiasmo e trepidazione.

Sono quattro gli alfieri azzurri dell’arrampicata, pronti a sfidare vere e proprie leggende mondiali di questa disciplina che approda per la seconda volta ai Giochi Olimpici.

La squadra italiana è composta da Matteo Zurloni, già qualificato ad agosto 2023 in quanto Campione del Mondo della specialità di velocità, Speed, e dalle 3 atlete che hanno acquisito il pass olimpico nell’ultima OQS di Budapest, ovvero Camilla Moroni e Laura Rogora per la Combinata Boulder + Lead e Beatrice Colli per la Speed.

Alle Olimpiadi di Tokyo era stata assegnata 1 sola medaglia per genere nella Combinata delle 3 specialità Boulder – Lead – Speed. Invece, a Parigi 2024 il numero delle medaglie che verranno assegnate è stato stabilito in 2 per genere: una per la specialità Speed e una di Combinata Boulder + Lead.

Parteciperanno 68 atleti per l’arrampicata, di cui 40 per la combinata Boulder + Lead, in cui viene sommato il punteggio totalizzato nelle due gare, e 28 per la Speed.

La quota di qualificati azzurri è cresciuta dai 3 atleti di Tokyo ai 4 presenti su suolo parigino. Questo numero sottolinea il grande potenziale della nostra nazione nell’arrampicata: l’Italia, infatti, è la quarta nazione a livello mondiale e la seconda a livello europeo.

Con un grande lavoro di squadra, coadiuvato da tutte le strutture federali, e con un importante investimento di risorse al servizio del compartimento tecnico, è stato raggiunto questo importantissimo traguardo.

Il Presidente Battistella, alla vigilia della partenza, sottolinea:

Le ultime settimane sono state molto impegnative per i nostri ragazzi, hanno lavorato in maniera molto intensa.

Le emozioni sono tante: andare a Parigi con 4 atleti è un grande risultato, in primis per loro, e poi per la Federazione, che ha creduto fortemente in questo progetto. Abbiamo lavorato per più di 3 anni per arrivare a questo obiettivo.

Per me è la seconda Olimpiade dopo Tokyo e partecipare con 4 atleti è una notevole soddisfazione, anche personale. Faccio un grande in bocca al lupo a Camilla, Laura, Matteo e Beatrice, che affronteranno la gara a testa alta.

Sappiamo che sarà sicuramente difficile, ma sono convinto che daranno il meglio di loro stessi e spero che riescano a viversi nel miglior modo possibile questo sogno olimpico.