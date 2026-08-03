Arrampicata: successo Campionati Mondiali Giovanili di Arco 2026

Otto giornate di gare, 759 atleti, 68 delegazioni, circa 10.000 spettatori e due medaglie azzurre per un’edizione da record, accolta con entusiasmo dall’intera comunità internazionale

Riceviamo e pubblichiamo.

Otto giornate intense e appassionanti, 759 atleti, 68 delegazioni sportive, circa 10.000 presenze complessive sugli spalti, due medaglie conquistate dalla Nazionale italiana e innumerevoli attestazioni di stima da parte delle Federazioni internazionali.

L’edizione 2026 dei Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva, ospitata ad Arco e organizzata dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana in collaborazione con World Climbing, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo sotto il profilo sportivo, organizzativo, istituzionale e territoriale.

Il Centro Tecnico Federale FASI e il suo Climbing Stadium, inseriti nella straordinaria cornice paesaggistica del Garda Trentino, hanno accolto nel migliore dei modi atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da ogni parte del mondo, confermando ancora una volta Arco come una delle capitali internazionali dell’arrampicata sportiva.

Dalla cerimonia inaugurale del 17 luglio alla grande festa conclusiva del 25 luglio, lo staff federale ha curato ogni aspetto della manifestazione: dall’accoglienza delle delegazioni alla gestione delle gare, dalla sicurezza all’ospitalità per il pubblico, fino alla creazione di occasioni di incontro e condivisione capaci di trasformare lo sport in uno straordinario strumento di unione.

Due medaglie e numerosi piazzamenti di prestigio per l’Italia

Dal punto di vista agonistico, la squadra azzurra ha concluso il Mondiale con due medaglie nella categoria Under 19: l’argento di Andrea Ludovico Chelleris nella Lead e il bronzo di Matteo Reusa nel Boulder.

Nella finale Lead U19, disputata su una via estremamente impegnativa e priva di reali possibilità di recupero, Chelleris ha offerto una prova di altissimo livello. Il Campione Italiano Giovanile e argento nella classifica generale di Coppa Italia Senior ha scalato con fluidità, precisione e grande controllo, facendo sognare il pubblico di casa e conquistando il titolo di Vice Campione del Mondo Giovanile.

Il suo risultato ha portato sulla scena internazionale il talento, la completezza tecnica e la solidità mentale di uno dei giovani più promettenti del movimento italiano.

La seconda medaglia è arrivata nell’ultima giornata di gare grazie a Matteo Reusa. Il Campione Italiano Boulder Senior e Giovanile ha affrontato con forza, tecnica e determinazione i quattro blocchi della finale Under 19, conquistando uno splendido bronzo mondiale tra le ovazioni del pubblico del Climbing Stadium.

Una medaglia arrivata nell’ultimo atto della manifestazione e capace di regalare alla squadra italiana e ai tifosi un’ultima, straordinaria emozione.

Accanto ai due podi, la Nazionale ha ottenuto numerosi piazzamenti che testimoniano la competitività del gruppo in tutte e tre le specialità.

Jacopo Titi ha sfiorato il podio nella Speed U17, chiudendo al quarto posto dopo aver stabilito il proprio primato personale in qualificazione. Quarta posizione mondiale anche per la quattordicenne Chiara Franceschi nel Boulder U17, alla sua prima stagione internazionale con la maglia azzurra.

Nella Speed U19, Francesco Ponzinibio ha terminato al quinto posto dopo aver realizzato il miglior tempo delle qualifiche. Leonardo Donola ha raggiunto la finale Boulder U17, chiudendo ottavo, mentre Sara Strocchi si è classificata nona nella Speed U19.

A un passo dalla finale sono rimasti anche Sofia Brenna, nona nella Lead U19, e Giovanni Bagnoli, nono nel Boulder U19.

Numerosi altri atleti italiani hanno concluso il proprio Mondiale nella top 15: Margherita Pernigotti nella Lead U19; Pietro Franzoni, Emiliano Zingrini e Carolina Gradaschi nel Boulder U17; Eva Mengoli nella Speed U19.

Nel complesso, i risultati ottenuti hanno confermato la crescita e la profondità della squadra azzurra, capace di esprimere atleti competitivi nella Lead, nella Speed e nel Boulder, sia nella categoria Under 17 sia nella Under 19.

Il grande livello delle nazionali asiatiche

Le competizioni hanno mostrato ancora una volta l’altissimo livello raggiunto dalle nazionali asiatiche, con Corea, Giappone e Cina protagoniste in tutte le specialità.

Tra i risultati più significativi, il giapponese Kazuki Nakata ha conquistato due titoli mondiali, imponendosi sia nella Lead sia nel Boulder U17.

Il coreano Chanjin Jung ha ottenuto l’oro nella Lead U19 e l’argento nel Boulder U19. Il connazionale Hayool Lee ha vinto il bronzo nel Boulder U17 e l’argento nella Lead U17.

Due medaglie anche per la cinese Meini Li, bronzo nella Lead e nel Boulder U17, mentre il giapponese Taketo Saiki ha conquistato l’argento nel Boulder e il bronzo nella Lead U17.

Nel Team Ranking Lead si è imposta la squadra giapponese, davanti a Corea e Cina, con l’Italia al settimo posto.

La classifica generale del Boulder ha premiato la Corea, seguita dal Giappone e da una splendida Italia in terza posizione.

Nella Speed ha dominato la Cina, davanti agli Stati Uniti e al Giappone. L’Italia ha concluso al quarto posto, un risultato di grande rilievo all’interno di una competizione che ha coinvolto 68 delegazioni.

Arco al centro dell’arrampicata mondiale

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie al fondamentale supporto della Provincia Autonoma di Trento, con il sostegno di Garda Trentino e del Comune di Arco.

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza del Presidente di World Climbing Marco Scolaris, del Presidente FASI Davide Battistella e del Vicesindaco del Comune di Arco Marco Piantoni.

Le rappresentative nazionali hanno sfilato accompagnate dalla Lega Sbandieratori, prima di essere accolte da uno spettacolo della Scuola di Danza di Arco: un momento suggestivo che ha dato ufficialmente il via a otto giorni di sport, incontro e condivisione.

Altrettanto significativa la cerimonia di chiusura, alla quale hanno assistito circa 1.500 spettatori. Sullo sfondo delle pareti del Climbing Stadium, un affascinante spettacolo di danza aerea ha accompagnato il pubblico verso l’ultima premiazione del Mondiale.

La cerimonia conclusiva, resa ancora più emozionante dalla presenza di Matteo Reusa sul podio, si è svolta alla presenza dell’Assessore della Provincia Autonoma di Trento Giulia Zanotelli, della Presidente del CONI di Trento Paola Mora e dei consiglieri comunali Paola Arcese e Carlo Pedergnana.

Dopo la proclamazione degli ultimi Campioni Mondiali Giovanili, la piazza del Village, circondata dalle bandiere delle 68 delegazioni, ha ospitato una cena conviviale offerta dalla FASI.

Pasta al ragù e arrosticini, serviti dai volontari, hanno riunito simbolicamente tutte le squadre attorno a un’unica grande tavolata, accompagnata dalla musica dal vivo di una band locale. Un ultimo momento di festa e amicizia che ha rappresentato pienamente lo spirito dell’intera manifestazione.

Organizzazione, accoglienza e lavoro di squadra

Il valore dell’organizzazione è stato riconosciuto dai numerosi messaggi ricevuti dalle Federazioni internazionali, che hanno ringraziato la FASI per l’ospitalità, la disponibilità, la qualità delle strutture e l’attenzione dimostrata da tutto il personale impegnato.

Un contributo determinante è arrivato dai dipendenti federali, dai tecnici, dai tracciatori, dai giudici FASI e internazionali, dagli ufficiali di gara e dai volontari, che per l’intera durata dell’evento hanno lavorato con professionalità, passione e spirito di collaborazione.

La Federazione rivolge inoltre un sentito ringraziamento al servizio di security e alle Forze dell’Ordine, in particolare a Carabinieri e Polizia, che hanno garantito la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione.

Le Forze Armate hanno fornito anche il supporto degli assicuratori di gara impegnati durante le diverse fasi della specialità Lead.

Fondamentale anche la presenza della Pubblica Assistenza, pronta a intervenire con tempestività nei pochi casi in cui si è reso necessario il suo supporto.

Diecimila presenze e un importante indotto per il territorio

Le presenze complessive durante gli otto giorni sono state stimate in circa 10.000 unità, con oltre 1.500 spettatori registrati in ciascuna delle serate dedicate alle finali.

La permanenza di centinaia di atleti, tecnici, familiari e accompagnatori ha generato un indotto significativo per il territorio, coinvolgendo strutture ricettive, ristoranti, negozi e attività legate al turismo e al tempo libero.

L’evento ha così rappresentato non soltanto una straordinaria vetrina sportiva, ma anche un’importante opportunità di promozione internazionale per Arco, il Garda Trentino e l’intero territorio provinciale.

Battistella: ‘Un successo per la fasi, per Arco e per l’Italia’

Il Presidente FASI Davide Battistella ha espresso grande soddisfazione per il risultato della manifestazione:

La soddisfazione è massima per lo svolgimento di uno dei Campionati Mondiali Giovanili più belli nella storia dell’arrampicata. L’organizzazione ha consentito il perfetto funzionamento della manifestazione, con grande attenzione a ogni dettaglio, mentre la location e la logistica del Centro Tecnico Federale si sono confermate all’altezza di un evento internazionale di queste dimensioni. La ristrutturazione del Centro, fortemente voluta da me e dal Consiglio Federale, si è rivelata una scelta lungimirante. Gli attestati di stima che stiamo ricevendo sono numerosissimi e arrivano dalle delegazioni di tutto il mondo. È un grande successo per la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, che esce da questo Campionato del Mondo con un ruolo ancora più autorevole sulla scena internazionale. Il ritorno di immagine è straordinario per Arco e per tutta l’Italia, in particolare per il movimento dell’arrampicata. Ringrazio l’intera struttura federale, i giudici, i dipendenti, i tecnici, i tracciatori, gli atleti, i volontari e tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra eccezionale.

Zanotelli: ‘Un Trentino capace di abbinare alle bellezze naturali un’invidiabile capacita organizzativa’

L’Assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, si è dichiarata entusiasta dell’evento:

Il Campionato Mondiale giovanile di arrampicata sportiva, organizzato nel Centro Tecnico Federale di Arco, si è chiuso con la soddisfazione di vedere un atleta azzurro sul podio. L’evento, che nelle otto giornate di gara ha visto confrontarsi tra loro 759 atleti provenienti da ogni parte del mondo nelle specialità Lead, Speed e Boulder, ha riscosso un notevole successo anche grazie ai tantissimi volontari impegnati. Ciò conferma la capacità inclusiva dello sport nell’unire le persone, in questo caso ragazzi e ragazze, dando visibilità ad una disciplina tanto spettacolare così come impegnativa che vede gli atleti in primis mettersi alla prova con sé stessi. Un ringraziamento sentito va quindi a coloro che hanno lavorato in tutti questi mesi per la riuscita dei Campionati Mondiali e che hanno diffuso nel mondo l’immagine di un Trentino capace di abbinare alle bellezze naturali un’invidiabile capacità organizzativa, sottolineando ancora una volta come Arco sia un punto di riferimento mondiale dell’arrampicata sportiva.

Rigatti: ‘Una straordinaria esperienza di promozione’

Molto soddisfatto anche il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A., Silvio Rigatti:

È stato bello vedere tanti giovani atleti sfidarsi nella nuovissima struttura di Arco, in un territorio che per l’arrampicata rappresenta un riferimento internazionale. Il WCYC è stata una straordinaria esperienza di promozione. Un giovane che trascorre due settimane in un luogo magico come Arco porterà con sé un ricordo forte, lo racconterà alla famiglia, agli amici e, ne sono convinto, tornerà in futuro, magari con i propri figli. Alle premiazioni, alle quali ho avuto il piacere di partecipare, mi ha colpito vedere ragazzi di Paesi diversi stare bene insieme, amici prima ancora che concorrenti. È questa l’immagine più bella dello sport e del turismo che vogliamo rappresentare. Un ringraziamento sincero alla Federazione, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante appuntamento.

Mora: ‘Una manifestazione che ha creato occasioni di incontro’

La Presidente del Comitato Trento del CONI, dott.ssa Paola Mora, ha espresso parole di stima per l’organizzazione della manifestazione:

Per alcuni giorni il Trentino è stato il punto d’incontro di giovani atlete e atleti provenienti da 68 nazioni del mondo, accomunati dalla stessa passione per l’arrampicata, dal desiderio di mettersi alla prova e dal rispetto per i valori che lo sport sa trasmettere. È questa la più autentica eredità di una manifestazione internazionale: creare occasioni di incontro, favorire la crescita delle nuove generazioni e costruire legami che superano ogni confine. Arco ha confermato ancora una volta il proprio ruolo di riferimento mondiale per l’arrampicata sportiva. Un risultato reso possibile dalla competenza organizzativa della FASI, dalla dedizione dei volontari, dall’impegno delle istituzioni e dalla collaborazione di tutto il movimento sportivo, che hanno saputo accogliere atleti, tecnici e delegazioni con professionalità e autentico spirito di ospitalità. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento: gli organizzatori, i giudici, i tecnici, i volontari, le amministrazioni pubbliche, le forze dell’ordine, gli sponsor e quanti hanno lavorato, spesso lontano dai riflettori, affinché ogni dettaglio fosse all’altezza di un Campionato del Mondo.

Un pensiero speciale va ai giovani protagonisti di questa manifestazione. Le medaglie hanno premiato i migliori, ma il vero successo appartiene a tutti coloro che hanno affrontato la competizione con impegno, correttezza e passione.

I Campionati Mondiali Giovanili di Arco 2026 si chiudono così lasciando un’eredità importante: risultati sportivi di prestigio, un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale, una grande partecipazione di pubblico e, soprattutto, il ricordo di otto giornate nelle quali giovani provenienti da tutto il mondo hanno condiviso competizione, amicizia e passione per l’arrampicata.