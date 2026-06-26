Arrampicata sportiva: velocità italiana fa tappa a Mezzolombardo (TN)

Adrenalina ed esplosività per la 3a tappa di Coppa Italia Speed

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 27 giugno lo Speed Climbing Stadium di Mezzolombardo (TN) al Parco Dalla Brida ospiterà la 3a tappa di Coppa Italia Speed Senior e U17, per una giornata di sfide spettacolari al massimo della velocità.

Sono previsti 58 atleti in gara: 15 della categoria Senior, 9 della categoria U21, 16 della categoria U19 e 18 della categoria U17.

Fra i nomi di spicco gli atleti del Team azzurro, che saranno a breve impegnati sulle pareti di Cracovia in World Climbing Series: il Campione Italiano ed ex Campione del Mondo Matteo Zurloni Fiamme Oro, Luca Robbiati, Fiamme Oro, bronzo al Campionato Italiano e attualmente in testa alla classifica di Coppa, Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, oro nella tappa di Casalecchio, Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, bronzo in Coppa Italia nel 2025, Francesco Ponzinibio, Equilibrium, vice Campione Italiano Senior e U19, nonché Vice Campione Europeo Giovanile, Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, 4° nella prima tappa di Coppa Europa.

Saranno pronti a metter loro i bastoni fra le ruote velocisti come Alessandro Giorgianni, Etna Climbing Ragalna, molto in risalto nelle ultime competizioni nazionali, Samuele Graziani, On Sight, vice Campione Italiano U21, Daniele Balestrazzi, On Sight, Campione Italiano 2024, e Francesco Ferranti, Monkey Island, bronzo agli Europei U21 di Zakopane.

La sfida al femminile sarà animata dalle migliori sprinter italiane, fra cui Beatrice Colli, Fiamme Oro, detentrice del record italiano, Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, vice Campionessa Italiana, vincitrice della Coppa Italia 2025, attualmente in testa alla classifica di Coppa 2026, Agnese Fiorio, Fiamme Rosse, Campionessa Italiana Senior e U21, nonché Campionessa Europea U21, Sara Strocchi, Istrice, Campionessa Italiana U19 e vice Campionessa Europea U19, Eva Mengoli, On Sight, vice Campionessa Italiana U19, ed Emma Campa, Rock Dreams, detentrice della Coppa Italia 2025 a pari merito con la Randi.

La sfida nella categoria U17 si preannuncia agguerrita e scoppiettante, grazie alla presenza di molte brillanti promesse di questa specialità, fra cui: Jacopo Titi, Vertikarcare, Campione Italiano Speed U17 e in testa al ranking di Coppa Italia Giovanile, Elio Cottini Pellizzoli, Monkey’s Planet, vice Campione Italiano e secondo nel ranking di Coppa, Giorgio Villa, Bigwalls, bronzo ai CIG, Giacomo Buscaini, Bigwalls, al momento terzo in classifica di Coppa, Samuele Erra (On Sight), bronzo agli Europei di Zakopane U17.

Sul fronte femminile Elisa Lusetti, Kundalini, Campionessa Italiana Giovanile, Rebecca Belardinelli, Climbing Side, bronzo ai CIG, Carolina Mariani, Bigwalls, al momento in testa alla classifica di Coppa Italia Giovanile, Aurora Marie Arezzo, Monkey’s Planet, e Carolina Giusto, Opera verticale, rispettivamente seconda e terza nel ranking di Coppa Italia.

Programma di gara

ore 18:30 qualifiche, prima maschili poi femminili

ore 19:45 finali Coppa Italia U17

ore 20:30 finali Coppa Italia Senior

Ad ospitare la gara e ad organizzarla in collaborazione con la FASI è lo staff del Gruppo Rocciatori Piaz a Mezzolombardo (TN), che al Parco Dalla Brida hanno spesso ospitato competizioni di carattere nazionale ed internazionale, fra cui 3 Campionati Italiani e 4 tappe di Coppa Europa Senior e Giovanile.

L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara. Per chi non potrà assistere dal vivo alla competizione sarà possibile seguire la diretta streaming delle fasi di finale sul canale Climbing TV al seguente link: SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Non resta che armarsi di entusiasmo, cappellino e ventaglio, e accorrere allo Speed Climbing Stadium di Mezzolombardo per assistere ad una delle sfide più adrenaliniche d’Italia!

Per consultare il ranking di Coppa Italia Senior: https://fasi.results.info/rankings/cup/244/1

Per consultare il ranking di Coppa Italia U17:

https://fasi.results.info/rankings/cup/245/1